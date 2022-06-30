Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak ve Kurbanda ikramiye ne zaman ödenecek soruları gündeme geliyor. Bayram ikramiyesi ne kadar yatacak vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 9 Temmuz'da başlayacak olan Kurban Bayramı, emekliye bayram ikramiyesi ne zaman yatacağı gündeme geliyor. Emekliye bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? Kurbanda ikramiye ne zaman ödenecek 2022? Bayram ikramiyesi ne kadar yatacak? Detaylar haberimizdedir…

EMEKLİYE BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

2022 yılı Kurban Bayramı Emekli Bayram İkramiyelerinin ödeme tarihi belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ikramiyelerin bayramdan önce 2- 7 Temmuz'da hesaplara yatırılacağını duyurdu.

KURBANDA İKRAMİYE NE ZAMAN ÖDENECEK 2022?

Emeklilerin bayram ikramiyesi, 9 Temmuz'da başlayacak Kurban Bayramı öncesi yatırılacak. Emekli bayram ikramiyeleri 2- 7 Temmuz'da hesaplara yatacaktır.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR YATACAK?

SSK emeklileri 5- 6 Temmuz'da, Bağ-Kur emeklileri 7 Temmuz'da, Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlar ise 2- 5 Temmuz tarihlerinde bayram ikramiyelerini alabilecekler.

SSK kapsamında aylık alanların aylık ödeme günü;

17, 18, 19, 20, 21 olanlara 5 Temmuz 2022

22, 23, 24, 25, 26 olanlara 6 Temmuz 2022.

Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların aylık ödeme günü;

1 Temmuz olanlara 2 Temmuz,

2, 3, 4, 5 Temmuz olanlara aylıkları ile birlikte 2-5 Temmuz 2022.

BAĞKUR kapsamında aylık alanlara 7 Temmuz 2022

2018 yılında başlayan emeklilere ikramiye uygulaması yılda 2 kere olmak üzere emekli vatandaşlara ödeniyor.