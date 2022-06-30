Emekliye bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? Kurbanda ikramiye ne zaman ödenecek 2022? Bayram ikramiyesi ne kadar yatacak?
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2022 yılı Kurban Bayramı Emekli Bayram İkramiyelerinin ödeme tarihi belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ikramiyelerin bayramdan önce 2- 7 Temmuz'da hesaplara yatırılacağını duyurdu.
Emeklilerin bayram ikramiyesi, 9 Temmuz'da başlayacak Kurban Bayramı öncesi yatırılacak. Emekli bayram ikramiyeleri 2- 7 Temmuz'da hesaplara yatacaktır.
SSK emeklileri 5- 6 Temmuz'da, Bağ-Kur emeklileri 7 Temmuz'da, Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlar ise 2- 5 Temmuz tarihlerinde bayram ikramiyelerini alabilecekler.
SSK kapsamında aylık alanların aylık ödeme günü;
17, 18, 19, 20, 21 olanlara 5 Temmuz 2022
22, 23, 24, 25, 26 olanlara 6 Temmuz 2022.
Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların aylık ödeme günü;
1 Temmuz olanlara 2 Temmuz,
2, 3, 4, 5 Temmuz olanlara aylıkları ile birlikte 2-5 Temmuz 2022.
BAĞKUR kapsamında aylık alanlara 7 Temmuz 2022
2018 yılında başlayan emeklilere ikramiye uygulaması yılda 2 kere olmak üzere emekli vatandaşlara ödeniyor.
Emekli Bayram İkramiyeleri 2-7 Temmuz'da Hesaplara Yatacak https://t.co/HWSvwR2sYB— T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (@csgbakanligi) June 30, 2022