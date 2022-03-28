Emekliye bayram ikramiyesi ne kadar 2022? Emeklinin Ramazan Bayramı ikramiyesi ne kadar olacak? İşte konuşulan tutar!
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Asgari ücrete yapılan rekor zam ve hayat pahalılığı nedeniyle bir zam beklentisi de emekli ikramiyeleri için oluştu. Zamlı ikramiyeler için bazı rakamlar ortaya atılmaya başlanırken, ikramiyelerin ne kadar olacağı hakkında bazı tutarlar konuşulmaya başlandı. Peki, Emekliye bayram ikramiyesi ne kadar 2022? Emeklinin bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte konuşulan tutar!
Emekliye bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Asgari ücrete yapılan rekor zam ve hayat pahalılığı nedeniyle bir zam beklentisi de emekli ikramiyeleri için oluştu. Zamlı ikramiyeler için bazı rakamlar ortaya atılmaya başlanırken, ikramiyelerin ne kadar olacağı hakkında bazı tutarlar konuşulmaya başlandı. Peki, Emekliye bayram ikramiyesi ne kadar 2022? Emeklinin Ramazan Bayramı ikramiyesi ne kadar olacak? İşte konuşulan tutar!
Emekli ikramiyelerine zam beklentisi bir hayli güçlenirken, zamlı ikramiyeler için ortaya rakamlar atılmaya başlandı. Emekli ikramiyelerinin 1.500 ile 1.750 lira arasında olması bekleniyor. Daha yüksek rakamlardan da bahsedenler var. Ancak bunlar sadece beklentiler. Net rakam için hükümet kanadından resmi bir açıklama gelmesi bekleniyor.
Emekli ikramiyelerine son olarak 2021 yılında zam yapıldı. 1.000 lira olan ikramiyeler 100 liralık zamla 1.100 liraya çıkarıldı. Ancak o tarihten bu zamana kadar herhangi bir düzenleme yapılmadı.
Asgari ücrete sene başında yapılan yüzde 50'lik rekor artış ve temmuzda ikinci zam konuşulurken, "Acaba emekli ikramiyelerine de zam olur mu?" sorusu gündeme geldi. Konu hakkında henüz resmi bir açıklama gelmezken, hayat pahalılığı nedeniyle ciddi bir zam beklentisi oluştu.
Sizce Asgari Ücrete ikinci zam yapılmalı mı? #AsgariÜcret | #Zam— Haberler (@Haberler) March 25, 2022