Emekli maaşlarına ara zam yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu. Emeklilerin alacakları maaşlarda ne kadarlık bir artış olacağı araştırılmaktadır. Peki, Emekliye ara zam var mı? Emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? İşte detaylar...

Emekliye ara zam var mı? Emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak?

Emekliye ara zam var mı sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak merak konusu oldu. Arama motorlarında emekli maaşlarına yapılacak zam oranı sorgulatılıyor. Emekliye ara zam hakkında detaylar araştırılıyor. Peki, Emekliye ara zam var mı? Emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? Detaylar haberimizde...

EMEKLİYE ARA ZAM VAR MI?

Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün, TBMM'nin dün açılmasının ardından emeklilerin 8 bin 77 lira seyyanen zam beklentisi olduğunu söyledi. Emekli aylıklarını 10 yıl önceyle kıyaslayan Ergün, "En düşük SSK emeklisi maaşı, eylül 2013'te açlık sınırının yüzde 1,47 fazlası iken bugün reelde yüzde 43,75 oranında erimiştir. Açlık sınırı karşısında 10 yıl önceki değerini korusaydı en düşük emekli aylığı 13 bin 530 lira olmalıydı" dedi.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Ocak ayında enflasyona göre zam yapılması durumunda asgari ücret yüzde 37.76 oranında artacak. Böylece asgari ücret 11 bin 402 liradan 15 bin 707 liraya çıkacak. Memur zammının referans alınması durumunda ise asgari ücret yüzde 49,46'lık zamla 17 bin 41 liraya çıkacak.

EMEKLİ MAAŞLARINA NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED)Genel Başkanı Kazım Ergün, emeklilerin ara zam beklentileriyle ilgili değerlendirme yaptı. Açlık sınırına göre hesaplama yapan Ergün, en düşük maaşın bugün 13 bin 530 lira olması gerektiğini söyledi. TBMM'nin yeni yasama yılının açılmasını anımsatan Ergün, "Memurlara temmuz ayından geçerli olmak üzere 8 bin 77 lira seyyanen zam verilmişti. Ekim ayında yapılması beklenen düzenleme ile emekliye de memurlar gibi 8 bin 77 liralık seyyanen zam verilmeli. Ayrıca emeklinin taban aylığı olan 7 bin 500 lira yetersiz kaldı. En düşük emekli aylığı da hiç olmazsa asgari ücret seviyesine çıkarılmalı" dedi.