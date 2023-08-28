Emekliye 8 bin 77 lira seyyanen zam, en düşük 15 bin TL maaş! Ara zamda yüzde 100'e yakın artış beklentisi

Emekli maaşına yapılması beklenen ara zam milyonlarca kişiyi heyecanlandırdı. En düşük 7 bin 500 lira olarak ödenen emekli aylığında beklentiler yükseldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da ara zam için talimat vermişti. 1 Ekim'de açılması beklenen Meclis'te emekli maaşlarında iyileştirmenin gündeme gelmesi bekleniyor. Emeklilerin en düşük maaş talebi ise 15 bin liraya ulaşıyor.

Milyonlarca emeklinin beklediği ara zam gelişmesinde düğmeye basıldı. Ekim ayında yasalaşması beklenen düzenlemeyle emekli maaşlarına iyileştirme yapılması bekleniyor. Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin kazancını artıracak zam formülü şimdiden gündeme oturdu.

HEM ENFLASYON HEM İYİLEŞTİRME

Yaklaşık 15.5 milyon emekli, her yıl hem Ocak hem de Temmuz aylarında zam alıyor. Enflasyon oranına göre yapılan zamlardan faydalanan emeklilere ara zam müjdesi verilmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Memurlarımıza bu zamlar gelirken, emeklilerimize hiçbir şeyin gelmemesi olacak bir şey değil. Onları da inşallah memnun edecek adımları atacağız" ifadelerini kullanmıştı. AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da, katıldığı bir canlı yayında "Emekli maaşında ciddi bir iyileştirme olacak. Meclis açılır açılmaz emekli maaşı çalışması yapılacak" demişti.

Temmuz ayındaki artışla emeklilere yüzde 25 maaş zammı yapılmıştı. Böylelikle en düşük emekli maaşı 7 bin 500 liraya yükselmişti. Yeni zam formülleri arasında taban maaşa iyileştirme, seyyanen zam ve kademeli zam bulunuyor.

Kademeli zamda maaş yükseldikçe zam oranı düşecek. Eğer bu formül hayata geçerse, 7.500 - 10.000 TL arasında emekli maaşı alanlara yüzde 45, 10.000 – 15.000 arasına yüzde 40, 15.000 – 20.000 arasına yüzde 35 ve 20.000 TL üzerine ise yüzde 30 zam devreye alınabilir.

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EMEKLİLER EN DÜŞÜK 15 BİN LİRA MAAŞ BEKLİYOR

Emeklilerin ara zam beklentisinde ise seyyanen zam ve taban maaşta iyileştirme bulunuyor. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, memur zammını örnek göstererek benzer zammı istediklerini vurguladı.

Temmuz ayında memurlara 8 bin 77 lira seyyanen zam yapılmıştı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ergün; "Ekim ayında yapılması beklenen düzenleme ile emekliye de memurlar gibi 8 bin 77 liralık seyyanen zam verilmeli. Ayrıca emeklinin taban aylığı olan 7 bin 500 lira yetersiz kaldı. En düşük emekli aylığı da 15 bin liraya çıkarılmalı." sözlerini kullandı.

DÜŞÜK MAAŞA REFAH PAYI

Emekli ve memurlar için uygulanan refah payı ile düşük maaş alanlara iyileştirme yapılıyor ve yüksek maaşı olanlarla aradaki makas kapatılıyor. Temmuz ayında memurlara 8 bin 77 liralık seyyanen zam artışı yapılmıştı. Emeklilerin maaş artışında ise taban maaşa iyileştirme formülü uygulanmıştı.

Taban maaşlarda yapılan seyyanen zam düzenlemesiyle en düşük maaş 7 bin 500 lira olarak belirlendi. Taban aylığın altında kalan tüm kök maaşlar 7 bin 500 liraya tamamlanıyor. Ancak, 7.500 TL'nin altında kök maaşı olanlara yapılan artış taban maaşın üzerine çıkmadığından bazı emekliler için zam oranı yeterli olmadı.