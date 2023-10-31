Emekliye 5000 TL ikramiye ne zaman verilecek?

Her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi ödenen emekli ikramiyesi bu yıl 3. kez verilecek. Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi olarak da nitelenen 5000 TL ikramiye ne zaman verilecek sorusunun yanıtı gündem oldu. Emekliler Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak araştırması yapıyor. Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesi tarihleri ile ilgili son bilgiler...

Emekli ikramiyesi ödeme tarihleri gündemde araştırılan konuların başında geliyor. Fiilen çalışmayan emeklilere 5000 TL ikramiye yatacak. Milyonlarca emekliye bir defaya mahsus ikramiye verilecek. Bu gelişmelerin ardından emekliler Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak, 5000 TL ikramiye ne zaman verilecek sorusuna cevap arıyor. SSK, BAĞ-KUR tahsis numarasına göre ikramiye tarihleri nelerdir? İşte detaylar...

EMEKLİYE 5 BİNTL İKAMİYE NE ZAMAN ÖDENECEK

9 Ekim'de Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan emeklilere müjdeli haberi vermişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında; 'Emeklilerimizi rahatlatacak yeni bir karar aldık. Emeklilerimize bir defaya mahsus 5 bin lira ödeme yapmayı kararlaştırdık.'' sözlerini kullanmıştı.

Hükümetin emeklilere 5 bin lira ödenmesine ilişkin hazırladığı düzenleme, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilmişti.

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nundan geçen 5.000 TL emekli ikramiyesi, Genel Kurul'da oylanacak. Ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

EMEKLİ İKRAMİYESİ KİMLERE VERİLECEK?

Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesi fillen çalışmayan emeklilere verilecek. Emekli olduktan sonra çalışan ve sigortası devam eden emekliler bu ikramiyeden faydalanamayacak. 1-31 Ekim 2023 arası herhangi bir tarihte, sosyal güvenlik destek primine tabi olanlar dâhil, çalışması olanlar veya faaliyette bulunanlar ile yaşlılık aylığı almaktayken bu aylıkları kesilmeksizin ilgili düzenlemede sayılan iş yerlerinde çalışanlar ödeme kapsamına alınmayacak.

Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesinden SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı emeklisi tüm vatandaşlar faydalanacak. Bu vatandaşların yanı sıra dul ve yetim aylığı alanlara da 5000 TL ikramiye verilecek.

5 bin TL'lik ikramiye ödemesinden; dul olup çocuğu olmayanların yüzde 75, dul olup çocuğu olanların yüzde 50, yetim olanların ise yüzde 25 oranında ikramiye alacağı tahmin ediliyor.

5000 TL İKRAMİYE NE ZAMAN VERİLECEK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilere yapılacak ikramiye ödemesinin Kasım ayının 15'ine kadar yapılacağını ifade etmişti.

Emekli ikramiyeleri tahsis numarasının son rakamına göre yatırılırsa ödemeler şu şekilde olacak:

4A SSK EMEKLİSİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında

4B BAĞKUR EMEKLİSİ

Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde