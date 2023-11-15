Emeklilere verilecek olan 5 bin TL ikramiyenin henüz hesaplara yatmamasının üzerine Emekliye 5 bin TL neden yatmadı? Emeklilere 5000 TL ikramiye ne zaman yatacak? soruları araştırıldı.

5 bin TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? merak ediliyor. TBMM Genel Kurulunda, çalışmayan emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödenmesini öngören düzenleme yasalaştı. Peki, Emekliye 5 bin TL neden yatmadı? Emeklilere 5000 TL ikramiye ne zaman yatacak?

EMEKLİYE 5 BİN TL NEDEN YATMADI?

Çalışmayan emeklilere 5 bin lira tutarındaki tek seferlik ikramiye ödemelerine 11 Kasım itibarıyla başlanacağı duyurulmuştu. SGK ödemeleri 11-12-13 Kasım'da, Bağkur Bağkur 14 Kasım'da yapılacaktı fakat bazı vatandaşlara henüz ödeme yapılmadı. Nedeni ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURMUŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 Ekim 2023'te gerçekleşen Kabine toplantısının ardından emeklilere 5 bin TL ikramiyesine ilişkin olarak şu açıklamayı yapmıştı: "Enflasyonun hala yüksek oranlarda seyretmesinin çabalarımızı sekteye uğrattığının farkındayız. Emeklilerimizin yaşadığı sıkıntıları çok iyi biliyorum. Bunun için bakanlarımıza yeni hazırlıklar yapması konusunda gerekli talimatları vermiştim. Emeklilerimizi rahatlatacak yeni bir karar aldık. Emeklilerimize bir seferliğine mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yapmayı kararlaştırdık. Emekli olan ve çalışmaya devam eden vatandaşlarımız bu uygulamanın dışında kalacak Toplam maliyeti 61 milyar TL'yi geçen bu ödemeler Kasım ayının ilk yarısından itibaren emeklilerimizin hesaplarına yatırılacak."

5000 LİRA İKRAMİYE

5000 LİRA İKRAMİYE KİMLERE VERİLMEYECEK?

Emekli aylığı alıp sigortalı olarak çalışanlar, ikramiyenin dışında tutuldu. Diğer emeklilere, kasım ayı içinde ikramiye ödenecek. 12.2 milyon emekliye ödeme yapılacak.

EMEKLİ İKRAMİYESİ KİMLERE VERİLECEK?

1-31 Ekim 2023 arası herhangi bir tarihte, sosyal güvenlik destek primine tabi olanlar dahil, çalışması olanlar veya faaliyette bulunanlar ile yaşlılık aylığı almaktayken bu aylıkları kesilmeksizin ilgili düzenlemede sayılan iş yerlerinde çalışanlar ödeme kapsamında olmayacak. Birden fazla dosyadan gelir ve aylık alanlara, en fazla ödemeye imkan veren bir dosya üzerinden ödeme yapılacak. Yersiz yapıldığı anlaşılan ödemeler, ilgilinin varsa almakta olduğu gelir veya aylıklarından yüzde 25 oranında kesilerek, yoksa genel hükümlere göre geri alınacak.