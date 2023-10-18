Emekli vatandaşların merakla beklediği 5 bin TL yardımın ne zaman verileceği konusu gündemde. Emeklilere verilmesi planlanan bu yardımın ne zaman ve nasıl verileceği konusunda detaylar araştırılıyor. Peki, Emekliye 5 bin tl ne zaman verilecek? 5000 TL ikramiye hangi gün yatırılacak? İşte detaylar...

Emekliye 5 bin tl ne zaman verilecek? 5000 TL ikramiye hangi gün yatırılacak?

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Kabine Toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan emeklilere 5 bin TL ödeme yapılacağını duyurmuştu. Emeklilere 5 bin tl ödeme ne zaman yapılacak merak konusu oldu. Arama motorlarında 5000 TL ikramiyenin yatırılacağı gün sorgulatılıyor. Bir defaya mahsus yapılacak ödemenin tarihi araştırılıyor. Peki, Emekliye 5 bin tl ne zaman verilecek? 5000 TL ikramiye hangi gün yatırılacak? Detaylar haberimizde...

EMEKLİYE 5 BİN TL NE ZAMAN VERİLECEK?

Emeklilere verilecek ikramiyenin tarihi hakkında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıklama yaptı. Bakan Işıkhan açıklamasında, "Meclis süreci ne kadar kısa sürede sonuçlanırsa emeklilerimiz için daha yararlı olacaktır. Kasım ayının 15'ine yakın bu ödemeyi yapacağız. Emeklilerimiz hesaplarında bu rakamı görecekler." ifadelerini kullanmıştı.

KİMLER 5 BİN TL İKRAMİYE ALABİLECEK?

SSK, Bağkur ve memur emeklileri 5 bin lira ikramiyeden faydalanabilecek. EYT düzenlemesinden yararlanan ve emekli olan kişiler de ikramiye alabilecek. Ancak EYT'li olup da emekli olan ve çalışmaya devam edenler ikramiyeden yararlanamayacak.