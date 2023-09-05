Emekliye 29 Ekim ikramiyesi var mı? 100. yılda 3. ikramiye sürprizi! Maaşa ek Cumhuriyet ikramiyesi...

Milyonlarca emekliye 100. yılda 3. ikramiye sürprizi! Emekliye 29 Ekim ikramiyesi var mı? Yaklaşık 17 milyon emekliye Ramazan ve Kurban bayramlarında verilen ikramiyeye ek olarak yeni ödeme yolda. Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla üçüncü ikramiye ödenmesi gündeme geldi. Ekim ayında yapılması beklenen ara zammın yanı sıra, 29 Ekim'de 5 bin lira bayram ikramiyesi verilmesi planlanıyor. İkramiyenin bir sefere mahsus olarak verilmesi bekleniyor.

Emekliye 29 Ekim ikramiyesi var mı? Yaklaşık 17 milyon emekliye Ramazan ve Kurban bayramlarında olduğu gibi üçüncü ikramiye verilmesi planlanıyor. Maaşa ek Cumhuriyet ikramiyesi verilmesi bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı uzmanlarının 5 bin liralık ikramiye üzerinde uzlaştığı bilgisi gündeme gelmişti.

EMEKLİLERE 100. YIL SÜRPRİZİ

Ekim ayında Meclis'in açılmasıyla birlikte maaşlara iyileştirme yapılması bekleniyordu. Maaşlarda iyileştirmenin yanı sıra emeklilere üçüncü ikramiye verileceği iddiası gündeme oturdu.

Sabah gazetesindeki habere göre, yaklaşık 17 milyon emekliye Ramazan ve Kurban bayramında olduğu gibi ikramiye verilmesinin hazırlıkları sürüyor. Cumhuriyetin 100. yılı nedeniyle verilmesi beklenen ikramiyenin tek seferlik olması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı uzmanlarının düzenleme için hazırlık yaptığı bilgisi verildi.

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TEK SEFERLİK 5 BİN LİRA VERİLECEK

İkramiyenin miktarı üzerinde çalışmaların tamamlandığı ve ilk olarak masaya 5 bin lira miktarı geldiği belirtildi. Bu miktar üzerinde uzlaşma sağlandığı öğrenildi. Ancak konuyla ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

GÖZLER EMEKLİYE ARA ZAMDA

Emekliye yapılacak ara zammın TBMM açıldıktan sonra gündeme gelmesi bekleniyor. Emeklilere yapılacak ara zam ile ilgili çeşitli formüller masaya yatırılmıştı. Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklileri bu yılın ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak. TBMM'nin açılmasında seyyanen artış ihtimaliyle maaşların yükseleceği tahmin ediliyor. Özellikle 7.500 TL'nin altında maaş alanlar başta olmak üzere belirlenecek bir miktar ile seyyanen artış yapılabilir.