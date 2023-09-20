Emekliye 100. yıl ikramiyesi verilecek mi, ne kadar? Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında?

Emekliye 100. yıl ikramiyesi verilecek mi ve emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında yatacağı merak ediliyor. Emekliler maaşlarına yapılacak düzenlemeyi heyecanla beklerken, milyonlara Cumhuriyet'in 100. yılı nedeniyle bir seferlik ikramiye verilmesi de gündemde. Peki, Emekliye 100. yıl ikramiyesi verilecek mi? Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında?

Emeklilere 100. yıl ikramiyesi ayın kaçında yatırılacak ve emeklilere 100. yıl ikramiyesi verilecek mi soruları gündeme geliyor. Emekliye 100. yıl ikramiyesi verilecek mi ve emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında yatacağı araştırılıyor. Temmuz ayında aldıkları yüzde 25'lik zamdan memnun olmayan emeklilerin şikayeti artınca hükümet düğmeye bastı. Emekliye 100. yıl ikramiyesi verilecek mi? Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında? Detaylar haberimizdedir…

EMEKLİYE 100. YIL İKRAMİYESİ VERİLECEK Mİ?

Emekliler maaşlarına yapılacak düzenlemeyi heyecanla beklerken, milyonlara Cumhuriyet'in 100. yılı nedeniyle 29 Ekim'de bir seferlik ikramiye verilmesi de gündemde. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı uzmanları çalışmalarını sürdürürken, 5 bin lirada uzlaşı sağlandığı öğrenildi. Uzmanlar bu rakamın enflasyon karşısında ezilen emeklilere az da olsa nefes aldıracağını söylüyor.

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK, AYIN KAÇINDA?

Hükümet temmuzda memnun edemediği emeklilerin gönlünü almak için çalışmalarını hızlandırdı. Ekim ayında Meclis'in açılmasıyla emekli zammı öncelikli ele alınacak konulardan biri olacak. Emekliye zammın yanında bir de ikramiye müjdesi geliyor.

5 BİN LİRADA UZLAŞI SAĞLANDI

Bu yıl Cumhuriyetin 100'üncü yılı dolayısıyla bayramlarda ödenen ikramiyelerden hariç, bir üçüncü ikramiye ödenmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı uzmanlarının hazırlık yaptığı öğrenildi. Bir kereliğine ödenecek ikramiyenin miktarı üzerindeki çalışmalar devam ederken, ilk olarak masaya 5 bin lira rakamının geldiği ve bu rakam üzerinde uzlaşı sağlandığı bildirildi. Açıklamanın çalışma bittikten sonra ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

"ENFLASYONA KARŞI KORUNMADA RAHATLIK SAĞLAYABİLİR"

İkramiye çalışmasıyla ilgili CNN Türk'e konuşan ekonomist Prof. Dr. Abdulkadir Develi, "Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağız. Bu gerçekten kendi başına oldukça önemli bir nokta. Bu süreç içerisinde enflasyon karşısında durum da ortada. Böyle bir ikramiye konuşuluyor. Bunu yerinde buluyorum. Toplamda 15 milyon emekli var. Bunun bütçeye getireceği yükü de bir taraftan konuşmak gerek. Tüm bunlara rağmen şu anda enflasyon karşısında geliri azalan kesim var. Bunların desteklenmesi lazım. İlave ikramiyeler enflasyona karşı korunmada rahatlık sağlayabilir." dedi.