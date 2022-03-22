Emeklinin bayram ikramiyesi ne kadar, Ramazan Bayramı yaklaştıkça milyonlar emekli Emeklinin bayram ikramiyesi ne kadar 2022? Emekliye Ramazan Bayramı ikramiyesi ne kadar? sorularına yanıt aramaya başladı. Milyonlarca emeklinin gözünü kulağını çevirdiği Ramazan Bayramı emekli ikramiyeleriyle ilgili müjde geçen sene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan gelmişti. Peki, bu seneki bayram ikramiyesi belli oldu mu? İşte yanıtı...

EMEKLİNİN BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

Geçen yıl Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilere ödenen bayram ikramiyesinin miktarını açıklamıştı. Emeklilere ödenen 1000'er liralık bayram ikramiyesinin 1100 TL'ye çıkarıldığını açıklayan Erdoğan, kararname ile uygulamanın bayrama yetişeceğini kaydetmişti.

EMEKLİYE BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

Geçtiğimiz yıllarda Ramazan Bayramı'nda bin TL ve Kurban Bayramı'nda bin TL olmak üzere toplamda 2 bin TL ödeme yapılan ikramiyelere geçen sene 100 TL'lik bir zam geldi. Açıklamayı yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Emekliye bayram ikramiyesi 1100 olarak kararname ile geçireceğiz.'' demişti.

Emekliler böylece Ramazan ve Kurban bayramında olmak üzere toplamda 2200 TL ikramiye aldı.

BAYRAM İKRAMİYELER NE ZAMAN YATIYOR?

Ramazan Bayramı ikramiyesinin Ramazan Bayramı'ndan bir hafta önce yatması bekleniyor.

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