Emeklilik yaşı değişecek mi? 12. Kalkınma Planı'nda yeni yol haritası! Tamamlayıcı emeklilik geliyor

TBMM Başkanlığı'na sunulan ve 2024-2028 dönemini kapsayan 12. Kalkınma Planı emeklilik sisteminde değişiklikler öngörüyor. Otomatik Katılım Sistemi işveren katkısını içerecek şekilde geliştirilecek ve tamamlayıcı emeklilik sistemi kurulacak. Bakım sigortası uygulaması hayata geçecek. Uzmanlara göre yaşam süresi artışı ile uyumlu olarak emeklilik yaşında düzenlemenin sinyali verildi.

Emeklilik yaşı değişecek mi? Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ikinci kalkınma planı olan 12. Kalkınma Planı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından TBMM Başkanlığı'na sunuldu. 2024-2028 dönemini kapsayacak plan emeklilik sisteminde değişiklikler içeriyor.

TAMAMLAYICI EMEKLİLİK GELİYOR

Kalkınma planına göre, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) daha cazip hale getirilecek, fon tutarı ve katılımcı sayısı artırılacak. BES'te yapılan kesintiler sadeleştirilecek ve azaltılacak. Otomatik Katılım Sistemi (OKS) işveren katkısını içerecek şekilde geliştirilecek.

OKS işveren katkısını da içerecek ve ikinci basamak emeklilik sistemi gelecek. Tamamlayıcı emeklilik sistemi adı verilen bu sistemde fon çeşitliliği oluşturulacak. Katılımcıların farklı risk algısı ve tercihleri dikkate alınacak.

Yükseköğretim kurumlarına kayıtlı 25 yaş altı öğrencilerin BES'e katılımlarını ve sistemde kalmalarını teşvik edecek uygulamalar hayata geçirilecek.

BAKIM SİGORTASI UYGULANACAK

Nüfusun yaşlanmasının etkileri göz önüne alınarak bakım sigortası uygulaması hayata geçecek. Sosyal güvenlik sistemi üzerindeki etkilerin azaltılması amacıyla bakım sigortası ve mesleki rehabilitasyon uygulamaları getirilecek.

EMEKLİLİK YAŞI DEĞİŞECEK Mİ?

Plan döneminde sosyal güvenlik sisteminde aktüeryal denge gözetilmesi hedefleniyor. Emeklilik ve sağlık harcamalarının uzun dönemli mali sürdürülebilirliğinin güçlendirilmesi öngörülüyor.

Kayıt dışı istihdam ve ücretle etkin şekilde mücadele edilerek prim tahsilatları artırılacak. Değişen işgücü piyasası ve nüfus yapısıyla uyumlu politikalar aracılığıyla sosyal güvenlik kapsamının genişletilmesi ve sistemin daha sade, etkin ve adil olması sağlanacak.

12. Kalkınma Planı'nı değerlendiren Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, emeklilik yaşının tekrar ele alınmasının gündemde olduğunu vurguladı.

Erdursun; "Aylık Bağlama Oranlarının değiştirilerek, emeklilik siteminin daha özendirici bir hale getirilmesi ve sistemde uzun süre kalacak olan kişilerin avantajlı olacağı bir değişiklik ile kayıt içi çalışmanın özendirilmesi var." paylaşımını yaptı.

Erdursun'a göre, Türkiye'de yaşam ömrü kadınlarda ortalama 81.1 yıl, erkeklerde 75.6 yıl olarak öngörülmekte, yaşam süresine göre emekli yaşının tekrar ele alınması gündemde olacak.

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'a göre ise emeklilik kriterlerinin belirlenmesinde doğuşta beklenen yaşam süresi artışı ile uyumlu otomatik ayarlama mekanizmalarına ilişkin çalışmalar yapılacak.

12. Kalkınma Planı'nın yasalaşmasıyla birlikte, sosyal güvenlik sistemiyle ilgili önümüzdeki günlerde çalışmalar yapılması bekleniyor.

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