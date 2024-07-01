Emeklilik Planı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Emeklilik Planı filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Emeklilik Planı filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Emeklilik Planı filmini izleyecek olanların merak ettiği Emeklilik Planı konusu nedir, Emeklilik Planı oyuncuları kimler ve Emeklilik Planı özeti gibi konuları inceliyoruz.

EMEKLİLİK PLANI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Ashley, kocası ve arkadaşı için kaçış şoförü olarak görev yapmaktadır. Kocasının yakalanmasının ardından Ashley ve küçük kızı Sarah, yardım için Ashley'nin yabancılaşmış dul babası Matt'i bulmak zorundadır. İkisi için de bilet alamayan Ashley, Sarah'ı tek başına büyükbabasına gönderir. Sarah, Cayman Adaları'nda emekli bir sahil serserisi hayatı yaşayan Matt'i bulur . Kısa süre sonra Ashley yakalanır ve suç patronu Donnie, peşinde olduğu kanıtların Cayman Adaları'nda olduğunu anlar. Teğmeni Bobo ve "General" onları takip etmek ve sabit diski almak için gönderilir. İşler tamamen beklendiği gibi gitmez. Matt, General'e saldırır ve onu öldürür ve tek kurtulan Bobo olur. Sarah ve Matt'in kamyonetini alıp kaçar. Bobo, Donny'ye durumu bildirir ve Donny oraya varana kadar göze batmamasını tavsiye eder. Ashley, Matt'le ne kadar çok zaman geçirirse, onun hakkında hiçbir şey bilmediği gizli bir geçmişi olduğunu fark eder. Matt, Donny ve ekibi hakkında daha fazla bilgi almak için yöneticisi Drisdale'e ulaşır. Donny'nin adamlarından birkaçını daha öldürdükten sonra Matt, arkadaşı Joseph ile bir araya gelir ve Donny'nin Hector adında bir kadın için çalıştığını öğrenir. Donny ve adamları Matt, Joseph ve Ashley'e saldırır ancak Matt adamları alt eder. Sarah, Ashley tarafından öldürülen Bobo'dan kaçmayı başarır ancak daha sonra Ashley ve Sarah, onları Hector'un yerleşkesine götüren Donny tarafından yakalanır. Matt, Hector'un yerleşkesine saldırır ve Donny ile Hector hariç herkesi öldürür. Donny, Matt'i yakalamayı başarır ve Hector'u vurur ancak daha sonra Fitzsimmons tarafından vurulur. Fitzsimmons'ın bir köstebek olduğunu anlayan (ve izlerini örtmek için Hector'u öldüren) Drisdale tarafından vurulur. Drisdale'in patronu gelir ve sürücüyü alır ve siyasi kariyerini ilerletmek için kullanacağını söyler.



EMEKLİLİK PLANI FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Gösterime giriş tarihi: 15 Eylül 2023 (ABD)

Yönetmeni: Tim Brown

Bilet gişesi: 751.370 USD

Sinematografi: Mark Irwin

Oyuncular

Nicolas Cage Matt rolünde

Ashley Greene Ashley rolünde

Thalia Campbell Sarah rolünde

Ron Perlman Bobo rolünde

Jackie Earle Haley Donnie rolünde

Ernie Hudson Joseph rolünde

Grace Byers Hector rolünde

Lynn Whitfield Francine Drisdale rolünde

Joel David Moore Fitzsimmons rolünde

Jordan Johnson-Hinds Jimmy rolünde

Rick Fox, Christopher rolünde