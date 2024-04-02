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Emeklilerin bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2024 Bayram ikramiyesi ne kadar?

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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emekli bayram ikramiyesi ödemelerinin başladığını duyurdu. Yapılan yüzde 50 artış ile birlikte emeklilere 3 bin lira bayram ikramiyesi ödenecek. Böylece yaklaşık 16 milyon emekli zamlı ikramiyelerini alacak. Peki, Emeklilerin bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2024 Bayram ikramiyesi ne kadar?

EMEKLİLERİN BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Ödemeler maaş alma takvimine göre belirlendi. Maaşını ayın 17'si ve 18'inde alan SSK'lılar 2 Nisan'da, maaşını 19, 20, 21, 22'sinde alanlar ise 3 Nisan'da, maaşlarını 23, 24, 25 ve 26 Nisan'da alan SSK'lılar ise 4 Nisan günü itibarıyla ikramiyelerini alacak.

BAĞ-KUR ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Bağ-Kur kapsamında aylık alanların tümüne ikramiye ödemeleri 5 Nisan'da yapılacak. Emekli Sandığı kapsamında ayın 1'i ve 2'sinde aylık alanların hesabına bayram ikramiyeleri 2 Nisan'da yatacak. Ayın 3, 4 ve 5'inde aylık alanların ikramiyeleri 3 ve 5 Nisan'da hesaplarda olacak.

Emeklilerin bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2024 Bayram ikramiyesi ne kadar?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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