EMEKLİLERİN BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK? Emekliye ne kadar verilecek, yüzde elli zam mı yapıldı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu'daki mitinginde önemli açıklamalarda bulundu. Emeklileri sevindirecek haberi ise Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. Erdoğan, bayram ikramiyesi olarak emekliye 3 bin TL verileceğini duyurdu.

EMEKLİLERİN BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ordu'daki mitingde emeklilerle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Önümüz Ramazan, arkası bayram. Emeklilerimizin bayram ikramiyelerinde de tekrar bütçeyi zorlamadan bir artış yapmayı hedefliyoruz. Bayram ikramiyesi 3 bin lira olacak." dedi.