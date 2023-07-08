Emeklilere zam yapıldı mı? Merak edilirken memur, işçi ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı netleşti. Böylece konuya ilişkin olarak merak edilen sorular da yanıt buldu. Peki, Emeklilere zam yapıldı mı? SON DAKİKA emekli maaşı ne kadar oldu 2023? En düşük işçi emekli maaşı kaç TL oldu?

Emeklilere zam konusu bir süredir konuşulan konulan arasında yer alıyordu. Emeklilere zam yapıldı mı? Merak edilirken memur, işçi ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı netleşti. Peki, Emeklilere zam yapıldı mı? SON DAKİKA emekli maaşı ne kadar oldu 2023? En düşük işçi emekli maaşı kaç TL oldu? İşte emekli maaşı hakkında merak edilen güncel bilgiler!

EMEKLİLERE ZAM YAPILDI MI?

Emeklilere, enflasyon ile birlikte 6 aylık yüzde 25 oranında zam yapılacak. Düzenleme TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülen torba yasa teklifine eklendi ve kabul edildi. EYT'liler bu orandan yararlanamayacak.

Yüzde 25'lik zam oranından 2023 yılı Ocak ayından önce ve 2023 yılı Ocak ayında emekli aylığı bağlanmış kişiler faydalanabilecek. Buna göre, EYT'den faydalanan vatandaşların da bu kapsama alınması için ayrı bir önerge verileceği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 milyon emekliyi ilgilendiren bir haber vermişti. Emeklilerin beklentilerini göz ardı etmediklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yapılabilecek iyileştirmeler hususunda bakanlarımıza gerekli talimatı verdim. İnşallah önümüzdeki haftalarda gerekli açıklamayı yapacağız.'' demişti.

Ocak ayında refah payı ile yüzde 30 oranında zam alan emeklilerin en düşük maaşı 7 bin 500 TL'ye yükselmişti. Refah payı ile birlikte emekli maaş zammı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenecek.

EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU 2023?

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen memur maaşında zam artışı ilgili vergi düzenlemelerini kapsayan kanun teklifine önerge ile yeni bir madde ihdas edildi. Maddeye göre, işçi, memur ve BAĞ-KUR emeklilerinin zam oranı yüzde 25'e çıkarıldı.