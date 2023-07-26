Türkiye Emekliler Derneği Başkanı Kazım Ergün, memurlara yapılan 8 bin 77 liralık seyyanen zammın emeklilere de yapılmasını istedi. Ergün, "Emeklilerin yıl sonunu bekleyecek takati kalmamıştır." Dedi. Peki, Emeklilere zam geldi mi? Emeklilere zam yapıldı mı, ne zaman zam yapılacak?

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Emeklilere zam geldi mi? Sorusu, özellikle gündemde yer almakta olan haberler nedeniyle merak ediliyor ve internet üzerinde araştırılıyor. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, emekli aylıklarına bir an önce kök ücrete yansıyacak şekilde 8 bin 77 lira seyyanen iyileştirme yapılması talebinde bulundu. Peki, Emeklilere zam geldi mi? Emeklilere zam yapıldı mı, ne zaman zam yapılacak?

EMEKLİLERE ZAM GELDİ Mİ?

Ergün, yaptığı yazılı açıklamada, asgari ücretliler, memurlar ve kamu işçilerini ekonomik yönden rahatlatacak adımların atılmasının kendilerini mutlu ettiğini belirtti. Bu süreçte milyonlarca emeklinin de aylıklarını artırıcı adımları dört gözle beklediğini bildiren Ergün, "Asgari ücretlilerin, memurların ve kamu işçilerinin gelirleri arttı. Milyonlarca emekli ise aynı aylığı almaya devam ediyor. Aynı marketten aynı ekmeği aynı fiyatı ödeyerek alan ve 7 bin 500 lira ile bir ay boyunca geçinmek durumunda kalan emekliler, çok zor durumda. Emeklilerimizin ne yazık ki yaşamlarını sağlıklı bir şekilde sürdürebilme imkanı kalmamıştır." ifadelerini kullandı.

Kazım Ergün, TÜED olarak, en düşük emekli aylığının asgari ücret düzeyine yükseltilmesi ve 7 bin 500 lira üzerinde aylık alanlara en az yüzde 25 artışa ilave 4 bin lira seyyanen zam yapılmasını istediklerini hatırlattı.