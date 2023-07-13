Emeklilere ne kadar zam yapıldı merak konusu oldu. Emeklilere yüzde 25 zam oranı meclisten geçti mi araştırılmaktadır. Peki, Emeklilere yüzde 25 zam kabul edildi mi? 2023 Emeklilere yüzde 25 zam meclisten geçti mi? İşte detaylar...

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği zam haberi sonunda geldi. Emeklilere yüzde 25 zam oranı kabul edildi mi sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Zam oranı meclisten geçti mi merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından emeklilere yapılan zam oranı araştırılıyor. Peki, Emeklilere yüzde 25 zam kabul edildi mi? 2023 Emeklilere yüzde 25 zam meclisten geçti mi? Detaylar haberimizde...

EMEKLİLERE YÜZDE 25 ZAM KABUL EDİLDİ Mİ?

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği zam haberi sonunda geldi. SSK, Emekli Sandığı ve BAĞ-KUR emeklilerine enflasyon ve refah payı ile birlikte 6 aylık yüzde 25 zam öngören madde Meclis Genel Kurulu'nda görüşüldü. Söz konusu madde değişiklik yapılmadan kabul edildi. SSK ve Bağkur emeklilerine ilişkin 18. maddede MHP çekimser kaldı.