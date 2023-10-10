Cumhuriyetin 100. yıl olması sebebiyle emeklilere ikramiye verileceği gündemden düşmüyor. Emeklilere Cumhuriyet Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak ve emeklilere ne kadar ikramiye yatacak, hangi ay sorularına yanıt aranıyor. Bir seferlik yatacak olan 29 Ekim ikramiyesi ne zaman verileceği merak ediliyor. Peki, Emeklilere Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? Emeklilere ne kadar ikramiye yatacak, hangi ay?

Emeklilere Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? Emeklilere ne kadar ikramiye yatacak, hangi ay?

29 Ekim Cumhuriyetin 100. yılı olması sebebiyle emeklilere bir seferliğine ikramiye yatması gündeme geliyor. Emekliye bayram ikramiyesi ne zaman yatacağı ve hangi ayda yatacağı merak ediliyor. Emeklilere Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak ve hangi ayda verileceği araştırılıyor. Emeklilere Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? Emeklilere ne kadar ikramiye yatacak, hangi ay? Detaylar haberimizdedir…

EMEKLİLERE CUMHURİYET BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Emeklilere verilecek ikramiyenin tutarı henüz netleşmemesiyle birlikte, kulislerde 5 bin lira olacağı konuşuluyor. Emekli dernekleri 10 bin lira talep ediyor. Emeklilere verilecek ikramiyenin bütçeye 2 milyar 750 milyon lira civarında bir yük getireceği tahmin ediliyor. İkramiye kararının ilerleyen günlerde Meclis'e gelecek torba yasa ile alınması halinde ödemelerin 16-22 Ekim tarihlerinde hesaplara yatacağı tahmin ediliyor.

EMEKLİLERE NE KADAR İKRAMİYE YATACAK, HANGI AY?

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, emeklilere yönelik Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi hakkında açıklama yaptı. Dağ, "Bakanlıklarımız bu konuda emeklilerimizin taleplerini karşılamak ve bütçe dengesini gözetmek amacıyla en doğru kararı vermek için çalışmalarını hızla sürdürmektedirler." dedi.

Ayrıca Hamza Dağ, "Bir tarih belirlemek benim yetkim dahilinde değil. Bu konuyla ilgili hangi aşamada olduğunu kesin olarak bilmiyorum. Ancak Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, bu meseleyi hızla ele alıp en uygun kararı vermeye çalışıyorlar. İnşallah bu çalışmalar sona erdiğinde sonuçları kamuoyuyla paylaşacaklardır." ifadelerine yer verdi.

Emeklilere verilecek olan Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ile ilgili resmi duyuruların daha sonraki aşamalarda yapılması beklenmektedir.