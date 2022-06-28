Emeklilere bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL?
- Güncelleme:
Kabine Toplantısı sonrası kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı tatiliyle ilgili konuştu. Emekli vatandaşlar ise emeklilere bayram ikramiyesi hakkında bilgileri merak etmekte. Peki, Emeklilere bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL?
Emeklilere bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Kabine Toplantısı sonrası kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı tatiliyle ilgili konuştu. Emekli vatandaşlar ise emeklilere bayram ikramiyesi hakkında bilgileri merak etmekte. Peki, Emeklilere bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL? İşte detaylar...
Bayram ikramiyeleri Ramazan ve Kurban Bayramlarında emeklilerin hesaplarına yatırılıyor. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı içinde emekliler hesaplarına 1100 TL ikramiye yatırılmıştı. Önümüzdeki Kurban Bayramı'nda da emeklilere 1100 TL ikramiye ödenecek. Kurban Bayramı bu yıl 9 Temmuz'da başlayacağından dolayı Temmuz'un ilk haftasında bayram ikramiyelerinin yatırılması beklenmektedir.
Bayram tatilinin 9 güne çıkarılacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayramı takip eden 13 ve 14 Temmuz'un idari izin olacağını söyledi. Erdoğan, "Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak. Kurban bayramı tatilini takip eden günler ile 15 Temmuz'u takip eden Çarşamba ve Perşembe günleri idari izin sayılacak." dedi.
Maaş ödemeleri konusunda da müjdeler veren Erdoğan, "Temmuz ayı memur maaşları, Kurban Bayramı öncesinde 8 Temmuz'da zamlı haliyle ödenecek. Yaşlı ve engelli maaşları da bayram öncesi ödenecek" ifadelerini kullandı.
Kurban Bayramı arefe günü 8 Temmuz Cuma gününe denk geliyor. Bayramın birinci günü ise 9 Temmuz'da idrak edilecek.
- Kurban Bayramı 1. Günü: 9 Temmuz Cumartesi
- Kurban Bayramı 2. Günü: 10 Temmuz Pazar
- Kurban Bayramı 3. Günü: 11 Temmuz Pazartesi
- Kurban Bayramı 4. Günü: 12 Temmuz Salı