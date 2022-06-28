Emeklilere bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Kabine Toplantısı sonrası kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı tatiliyle ilgili konuştu. Emekli vatandaşlar ise emeklilere bayram ikramiyesi hakkında bilgileri merak etmekte. Peki, Emeklilere bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL? İşte detaylar...

EMEKLİLERE BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Bayram ikramiyeleri Ramazan ve Kurban Bayramlarında emeklilerin hesaplarına yatırılıyor. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı içinde emekliler hesaplarına 1100 TL ikramiye yatırılmıştı. Önümüzdeki Kurban Bayramı'nda da emeklilere 1100 TL ikramiye ödenecek. Kurban Bayramı bu yıl 9 Temmuz'da başlayacağından dolayı Temmuz'un ilk haftasında bayram ikramiyelerinin yatırılması beklenmektedir.

"BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLACAK"

Bayram tatilinin 9 güne çıkarılacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayramı takip eden 13 ve 14 Temmuz'un idari izin olacağını söyledi. Erdoğan, "Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak. Kurban bayramı tatilini takip eden günler ile 15 Temmuz'u takip eden Çarşamba ve Perşembe günleri idari izin sayılacak." dedi.

"MEMUR, YAŞLI VE ENGELLİ MAAŞLARI BAYRAM ÖNCESİ ÖDENECEK"

Maaş ödemeleri konusunda da müjdeler veren Erdoğan, "Temmuz ayı memur maaşları, Kurban Bayramı öncesinde 8 Temmuz'da zamlı haliyle ödenecek. Yaşlı ve engelli maaşları da bayram öncesi ödenecek" ifadelerini kullandı.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı arefe günü 8 Temmuz Cuma gününe denk geliyor. Bayramın birinci günü ise 9 Temmuz'da idrak edilecek.

Kurban Bayramı 1. Günü: 9 Temmuz Cumartesi

Kurban Bayramı 2. Günü: 10 Temmuz Pazar

Kurban Bayramı 3. Günü: 11 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 4. Günü: 12 Temmuz Salı

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