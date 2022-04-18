Emeklilere bayram ikramiyesi ne zaman verilecek, ne zaman yatacak? 2022 Ramazan Bayramı ikramiyesi ayın kaçında yatacak?

Emekli vatandaşların bayram ikramiyelerinin ne zaman yatacağı en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Emeklilere bayram ikramiyesi ne zaman verilecek, Emekli bayram ikramiyesi 2022 ne zaman yatacak sorusunun yanıtı merak ediliyor. Resmi açıklamalarla ikramiyelerin yatış tarihleri duyurulurken 2022 Ramazan bayramı ikramiyesi hesaplara yattı mı ve Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak konuları araştırıldı.

2022 EMEKLİLERE BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Emekli bayram ikramiyesi Ramazan Bayramı öncesinde emeklilerin hesabına yatırılacak. 2022 yılında Ramazan Bayramı 2 Mayıs gününe denk geliyor. Buna göre emekli bayram ikramiyesi 2 Mayıs tarihinden önce verilecek.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ NE KADAR?

Milyonlarca emekli, şehit yakını, gazi, dul ve yetimler, iş göremezlik geliri alanların beklediği bayram ikramiyeleri, nisanın son haftası hesaplara yatacak. Yıl sonunda yüzde 36,08 olarak açıklanan enflasyon oranının ikramiyeye yansıması durumunda 1100 lira olan tutar, yaklaşık 1500 TL'ye çıkabilecek.

Milyonlarca emekli, şehit yakını, gazi, dul ve yetimler, iş göremezlik geliri alanların beklediği bayram ikramiyeleri, nisanın son haftası hesaplara yatacak.