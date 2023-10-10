Emeklilere 9 bin lira ikramiye! 3 taksitli ikramiyede tarih verildi

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisine 9 bin lira ikramiye netleşti! Üç taksitli ikramiyede tarih verildi. 2023 yılının son günleri yaklaşırken emeklilere tek sefere mahsus ikramiye kararlaştırıldı. Milyonlarca emekli maaşında iyileştirme bekliyordu. Böylelikle emeklilerin üç farklı dönemde toplam alacağı ücret 9 bin liraya ulaşacak.

Emeklilere 9 bin lira ikramiye ödemesi! SSK ve Bağ-Kur emeklisi milyonlarca kişi 9 bin lira ikramiyeden faydalanabilecek. Üç taksitli ikramiyede tarih belli oldu. Kabine toplantısı sonrası açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan emekliye tek seferlik 5 bin lira ikramiye müjdesi vermişti.

ÇALIŞMAYAN EMEKLİLER ALABİLECEK

Kasım ayının ilk haftası ödenecek ikramiyeden sadece çalışmayan emekliler faydalanabilecek. Herhangi bir yerde sigortalı olarak çalışan emekliler 5 bin lira ikramiyeyi alamayacak.

TOPLAM 9 BİN LİRA ÖDENECEK

2023'ün son çeyreğinde ödenecek 5 bin lira ikramiyenin yanı sıra emekliler 4 bin lira daha ek ödeme alacak.

Gelecek Ramazan ve Kurban Bayramı nedeniyle emeklilere ikramiye verilecek. Her bayram öncesi 2 bin lira ödenecek, toplam tutar 4 bin lira olacak. Bu ikramiyeden tüm emekliler faydalanabilecek.

Böylelikle çalışmayan bir emeklinin yaklaşık bir yıl içerisinde alacağı ikramiye miktarı 9 bin liraya ulaşacak.

İKRAMİYELER NE ZAMAN YATACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışmayan emeklilere tek seferlik olarak 5000 lira ödeme yapılacağını söyledi. Ödeme Kasım ayının ilk haftasında milyonlarca emeklinin hesabına yatacak.

Ramazan Bayramı öncesi yapılacak ikramiye ödemesi ise 2024'te olacak. Önümüzdeki yıl mübarek Ramazan Bayramı 10-12 Nisan tarihleri arasına denk geliyor. Mart ayının son haftası veya Nisan ayının ilk haftasında emeklilere 2 bin lira ikramiye verilecek. Bu ikramiyeden çalışan çalışmayan tüm emekliler faydalanabilecek.

Bir diğer 2 bin liralık ikramiye ise Kurban Bayramı öncesi verilecek. 16-19 Haziran tarihleri arasında idrak edilecek mübarek Kurban Bayramı nedeniyle tüm emekliler 2 bin lira ödemeden faydalanacak. Ödemelerin Haziran ayı içerisinde yapılacağı tahmin ediliyor. Böylelikle emeklilere bir yıl içerisinde üç kez ikramiye verilecek.

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