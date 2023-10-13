Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Cumhuriyetin 100. yılını kutlamak amacıyla emeklilere özel bir ikramiye hazırlığı içinde. Peki, Emeklilere 5000 TL verilecek mi, ne zaman yatacak? Emeklilere 5000 TL me zamana ödenecek?

Emeklilere 5000 TL verilecek mi, ne zaman yatacak? Sorusu, gündeme gelen haberler ile birlikte merak edilmekte ve vatandaşlar tarafından araştırılmakta. İddialara göre, Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi olarak emeklilere 5 bin TL ödeme yapılması planlanıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 29 Ekim 100. yıl Cumhuriyet Bayramı için bu özel ikramiye konusunda çalışma yürütüyor. Peki, Emeklilere 5000 TL verilecek mi, ne zaman yatacak? Emeklilere 5000 TL me zamana ödenecek?

EMEKLİLERE 5000 TL VERİLECEK Mİ, NE ZAMAN YATACAK?

Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Emeklilerin beklediği müjde hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin Türk Lirası ödemeyi yapmayı kararlaştırdık. Bütçemize toplam maliyeti 61 milyar lirayı geçen bu ödemeler, kasım ayının ilk yarısı itibarıyla emeklilerimizin hesabına yatırılmış olacak" ifadelerini kullandı. Buna göre Emeklilere 5000 TL ödemesi kasım ayının ilk iki haftasında gerçekleştirilecek.