EMEKLİLERE 5000 LİRA VERİLECEK Mİ? Emeklilere 5000 ikramiye, cumhuriyet ödemesi ne zaman verilecek?

Emekli bayram ikramiyesi, yılda iki kez Kurban ve Ramazan Bayramı'nda verilirken, Cumhuriyet Bayramı için özel bir uygulama gündemde. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Cumhuriyetin 100. yılını kutlamak amacıyla emeklilere özel bir ikramiye hazırlığı içinde. Peki, Emeklilere 5000 lira verilecek mi? Emeklilere 5000 ikramiye, cumhuriyet ödemesi ne zaman verilecek? İşte detaylar…

İddialara göre, Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi olarak emeklilere 5 bin TL ödeme yapılması planlanıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 29 Ekim 100. yıl Cumhuriyet Bayramı için bu özel ikramiye konusunda çalışma yürütüyor. Peki, Emeklilere 5000 lira verilecek mi? Emeklilere 5000 ikramiye, cumhuriyet ödemesi ne zaman verilecek? İşte detaylar…

EMEKLİLERE 5000 LİRA VERİLECEK Mİ?

Yaklaşık 16 milyon emekli, her yıl Ramazan ve Kurban bayramlarında olmak üzere iki kez ikramiye almaktadır. Bu yıl, Cumhuriyet'in 100. yıl kutlamaları çerçevesinde, üçüncü bir ikramiye verilmesi gündeme gelmiştir ve bu konu sosyal medyada büyük ilgi görmektedir. Emeklilere özel olarak 100. yıl ikramiyesi verilmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın çalışmalara başladığı belirtilmektedir.

EMEKLİLERE 5000 İKRAMİYE, CUMHURİYET ÖDEMESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Şu anki plana göre, bu özel ikramiye tek seferlik olarak 5 bin TL olacak. Açıklama, çalışmanın tamamlanmasının ardından ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde kamuoyuna yapılacaktır. Konuyla ilgili gelişmeler açıklandığında, haberi güncelleyeceğiz.