TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 'Emeklilere Bir Defaya Mahsus 5 bin lira Ödeme Düzenlemesi' önergesi görüşülerek, torba yasaya eklenmesine karar verildi. Peki, Emeklilere 5 bin TL ne zaman verilecek? Emekliye 5 bin TL hangi ay yatacak?

Emeklilere 5 bin TL ne zaman verilecek? Emekliye 5 bin TL hangi ay yatacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son Kabine toplantısının ardından emeklilere bir defaya mahsus 5 bin lira ödeneceğini duyurmuştu. Emeklilere 5 bin TL ödemesini bekleyen vatandaşlar ise Emeklilere 5 bin TL ne zaman verilecek? Emekliye 5 bin TL hangi ay yatacak? sorularını araştırdı.

EMEKLİLERE 5 BİN TL NE ZAMAN VERİLECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son Kabine toplantısının ardından emeklilere bir defaya mahsus 5 bin lira ödeneceğini duyurmuştu. Emeklilere 5 bin TL ödenmesine ilişkin düzenleme, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen konutların turizm amaçlı kiralanmasına yönelik kanun teklifine önergeyle eklendi ve düzenleme komisyonda kabul edildi. Pazartesi günü gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından yeni kararları açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan çalışmayan emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yapılacağını duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan

Erdoğan; "Kabine toplantımızda yaptığımız kapsamlı değerlendirmelerin ardından emeklilerimizi rahatlatacak yeni bir karar aldık. Emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yapmayı kararlaştırdık. Hem emekli olup hem de fiilen çalışmaya devam eden emeklilerimizi bu düzenlemenin dışında bırakıyoruz. Bütçemize toplam maliyeti 61 milyar lirayı geçen bu ödemeler kasım ayının ilk yarısı itibariyle emeklilerimizin hesabına yatırılmış olacaktır. Yılbaşında emeklilerin durumunu tekrar gözden geçirecek, inşallah o zaman da her türlü fedakarlığı sergileyeceğiz.12,2 milyon emeklimizi doğrudan etkileyen, aldığımız bu kararın hayırlı olmasını diliyorum."

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan

Emeklilere ne zaman ödeme yapılacağıyla ilgili açıklama ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi. Bakan Işıkhan açıklamasında, "Meclis süreci ne kadar kısa sürede sonuçlanırsa emeklilerimiz için daha yararlı olacaktır. Kasım ayının 15'ine yakın bu ödemeyi yapacağız. Emeklilerimiz hesaplarında bu rakamı görecekler." ifadelerini kullanmıştı.

5 BİN TL İKRAMİYE KİMLER ALABİLECEK?

SSK, Bağkur ve memur emeklileri 5 bin lira ikramiyeden faydalanabilecek. EYT düzenlemesinden yararlanan ve emekli olan kişiler de ikramiye alabilecek. Ancak EYT'li olup da emekli olan ve çalışmaya devam edenler ikramiyeden yararlanamayacak.