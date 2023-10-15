Çalışan emeklilere yönelik 5 bin TL ödeme planı gündemde. Bu ödemenin ne zaman, hangi tarihlerde gerçekleştirileceğine dair araştırmalar sürüyor. Peki, Emeklilere 5 bin TL ne zaman verilecek? Emeklilere 5 bin TL hangi tarihte, ayın kaçında ödenecek?

Emeklilere 5 bin TL ne zaman verilecek? Emeklilere 5 bin TL hangi tarihte, ayın kaçında ödenecek?

Emeklilere 5 bin TL ne zaman verilecek? Sorusu, 5 bin TL ödeme planı ile birlikte gündeme geliyor ve araştırma konusu oluyor. Emeklilere 5 bin TL ödenmesine ilişkin düzenleme TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Bu kapsamda Emeklilere 5 bin TL hangi tarihte, ayın kaçında ödenecek? Soruları araştırılmakta. Peki, Emeklilere 5 bin TL ne zaman verilecek? Emeklilere 5 bin TL hangi tarihte, ayın kaçında ödenecek?

EMEKLİLERE 5 BİN TL NE ZAMAN VERİLECEK?

Emeklilere ne zaman ödeme yapılacağıyla ilgili açıklama ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi. Bakan Işıkhan açıklamasında, "Meclis süreci ne kadar kısa sürede sonuçlanırsa emeklilerimiz için daha yararlı olacaktır. Kasım ayının 15'ine yakın bu ödemeyi yapacağız. Emeklilerimiz hesaplarında bu rakamı görecekler." ifadelerini kullanmıştı.

ÇALIŞAN EMEKLİLER 5 BİN TL ALACAK MI?

SSK, Bağkur ve memur emeklileri 5 bin lira ikramiyeden faydalanabilecek. EYT düzenlemesinden yararlanan ve emekli olan kişiler de ikramiye alabilecek. Ancak EYT'li olup da emekli olan ve çalışmaya devam edenler ikramiyeden yararlanamayacak.