CHP, çalışmayan emeklilere 5 bin lira ödenmesine ilişkin düzenlemenin iptali için Anayasa Mahkemesine (AYM) başvurdu. Bu gelişmenin ardından emeklilere 5 bin TL iptal mi oldu merak edildi. İşte, Emeklilere 5 bin TL ikramiye iptal mi olacak? CHP emekli ikramiyesi için AYM'ye iptal başvurusu mu yaptı?

Emeklilere 5 bin TL ikramiye iptal mi olacak? CHP emekli ikramiyesi için AYM'ye iptal başvurusu mu yaptı?

Emeklilere 5 bin TL ikramiye iptal mi olacak? CHP, çalışmayan emeklilere 5 bin lira ödenmesine ilişkin düzenlemenin iptali için Anayasa Mahkemesine (AYM) başvurdu. Bu gelişmenin ardından emeklilere 5 bin TL iptal mi oldu merak edildi. İşte, Emeklilere 5 bin TL ikramiye iptal mi olacak? CHP emekli ikramiyesi için AYM'ye iptal başvurusu mu yaptı? Detaylar!

EMEKLİLERE 5 BİN TL İKRAMİYE İPTAL Mİ OLACAK?

CHP, 7464 sayılı Kanun kapsamında emeklilere yapılacak 5 bin liralık ödemeden çalışan emeklilerin yararlanamayacağını belirterek, düzenlemenin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.

"EMEKLİLERE ÖDENECEK 5 BİN LİRA YETERSİZ"

Bütçe yetersizliği nedeniyle emekliye para verilemediği iddialarını hatırlatan Günaydın, emeklileri bu açlık sınırının altında yaşama mahkum etmenin açıkça zulüm olduğu değerlendirmesinde bulundu. Emeklilere ödenecek 5 bin liranın yetersiz olduğunu söyleyen Günaydın, çalışan emekliye bir ödeme yapılmamasının ise insan haklarına aykırı bir uygulama olduğunu savundu.

ANAYASA MAHKEMESİ'NE BAŞVURACAKLAR

CHP olarak bu yasa TBMM'den geçerken her türlü muhalefeti yaptıklarını söyleyen Günaydın, 7464 sayılı kanunda yer alan ilgili düzenlemenin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvuracaklarını kaydetti. Açıklamanın ardından Günaydın, Anayasa Mahkemesine iptal dilekçesini sundu.