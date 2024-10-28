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Emeklilere 10 Bin TL pazar desteği başvurusu nasıl yapılır? İBB BAŞVURU EKRANI!

Emeklilere 10 Bin TL pazar desteği başvurusu nasıl yapılır? İBB BAŞVURU EKRANI!
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından emeklilere yönelik 10 bin TL'lik pazar desteği başvuruları başladı. Emekliler, İBB'nin resmi web sitesi üzerinden başvuru yapabilirler. Bu destek, emeklilerin ekonomik durumlarını iyileştirmeyi hedefliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, emeklilere yönelik başlattığı 10 bin TL'lik pazar desteği başvurularını kabul etmeye başladı. Bu destek, İstanbul'da yaşayan emeklilerin yaşam koşullarını iyileştirmek ve geçim sıkıntılarına bir nebze olsun çözüm sunmak amacıyla hayata geçirildi. Başvurular, İBB'nin resmi web sitesi üzerinden kolayca yapılabilirken, İstanbul Senin uygulaması ve İBB Sosyal Yardım internet sitesi de emeklilerin destek programına başvuru yapmalarına olanak tanıyor. Peki, Emeklilere 10 Bin TL pazar desteği başvurusu nasıl yapılır? İBB BAŞVURU EKRANI!

EMEKLİLERE 10 BİN TL PAZAR DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İstanbul Senin uygulaması üzerinden, İBB Sosyal Yardım internet sitesi üzerinden ya da Alo 153 Destek Hattı üzerinden İBB Pazar Desteği başvurusu yapabilir.

İBB PAZAR DESTEĞİ BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

Başvuruların 30 Ekim- 8 Kasım tarihleri arasında olacağı ifade edildi.

Emeklilere 10 Bin TL pazar desteği başvurusu nasıl yapılır? İBB BAŞVURU EKRANI!

PAZAR DESTEĞİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

PAZAR DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

  • TC vatandaşı olunması,
  • 60 yaş ve üstü emekli olunması,
  • İstanbul'da ikamet edilmesi,
  • Başvuru sahibinin emekli yurttaş olması,
  • Hanede tek emekli maaşından başka bir gelir bulunmaması,
  • Emekli maaşının 17.002 TL'den düşük olması.
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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