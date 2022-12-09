Emekliler yılbaşı ikramiyesi alacak mı? Emeklilere yılbaşı ikramiyesi verilecek mi 2023? Emeklilere yılbaşı ikramiyesi ne kadar, kaç TL?
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2022 yılının son ayı olan Aralık ayına girmemizle beraber yılbaşı heyecanı da başladı. Yılbaşına az zaman kalmasıyla nedeniyle ise emekliler bu sene ikramiye alıp almayacağını merak ediyor ve arama motorlarında Emekliler yılbaşı ikramiyesi alacak mı? Emeklilere yılbaşı ikramiyesi verilecek mi 2023? Emeklilere yılbaşı ikramiyesi ne kadar, kaç TL? sorularına yanıt arıyor. İşte merak edilenler...
Yılbaşına kısa bir süre kalmasıyla beraber emeklilerin gündemine yılbaşı ikramiyesi düştü. 2022 yılının bitmesine az zaman kaldı ve emekliler, Emekliler yılbaşı ikramiyesi alacak mı? Emeklilere yılbaşı ikramiyesi verilecek mi 2023? Emeklilere yılbaşı ikramiyesi ne kadar, kaç TL? sorularını merak ediyor. İşte detaylar...
EMEKLİLER YILBAŞI İKRAMİYESİ ALACAK MI?
2023 yılında emeklilere ikramiye verilip verilmeyeceği hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor.