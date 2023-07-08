Emekli zammı EYT'lileri kapsıyor mu merak ediliyor. Emeklilere, enflasyon ile birlikte 6 aylık yüzde 25 oranında zam yapılacak. Düzenleme TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülen torba yasa teklifine eklenecek. Peki Emekli zammından EYT'liler yararlanabiliyor mu? EYT'liler yüzde 25 zam alacak mı? İşte EYT yüzde 25 zam alıyor mu, faydalanacak mı?

Eyt'liler yüzde 25 zam alacak mı? Emeklilere, enflasyon ile birlikte 6 aylık yüzde 25 oranında zam yapılacak. Düzenleme TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülen torba yasa teklifine eklenecek. Peki Emekli zammından Eyt'liler yararlanabiliyor mu? Eyt'liler yüzde 25 zam alacak mı? Emekli zammı Eyt'lileri kapsıyor mu? İşte EYT yüzde 25 zam alıyor mu, faydalanacak mı? Detaylar...

EYT'LİLER ZAMDAN YARARLANIYOR MU?

Memur, işçi ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı netleşti. Maaşlara yapılacak zam oranı yüzde 19.77'den yüzde 25'e çıkarıldı. EYT'liler bu orandan yararlanamayacak. Torba yasa teklifine eklenen madde komisyonda kabul edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Yapılabilecek iyileştirmeler hususunda bakanlarımıza gerekli talimatı verdim. İnşallah önümüzdeki haftalarda gerekli açıklamayı yapacağız' demişti.

YÜZDE 25'E ÇIKARILACAK

Memurların maaşının ardından gözler milyonlar emeklinin maaşına yapılacak zamma çevrilmişti. Yapılan zammın oranı belli oldu. Buna göre, Plan Bütçe Komisyonu'nda madde ihdası yapılacak. Emeklilerin maaşlarında yüzde 19.77 olan zam oranı yüzde 25'e çıkarılacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, BAKANLARA TALİMAT VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 milyon emekliyi ilgilendiren bir haber vermişti. Emeklilerin beklentilerini göz ardı etmediklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yapılabilecek iyileştirmeler hususunda bakanlarımıza gerekli talimatı verdim. İnşallah önümüzdeki haftalarda gerekli açıklamayı yapacağız.' demişti.

OCAK AYINDA YÜZDE 30 ORANINDA ZAM YAPILMIŞTI

Ocak ayında refah payı ile yüzde 30 oranında zam alan emeklilerin en düşük maaşı 7 bin 500 TL'ye yükselmişti. Refah payı ile birlikte emek