SSK ve BAĞ- KUR emekli aylıklarına Temmuz ayında yüzde kaç zam yapılacak vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Emekli ve memur zamları ne kadar oldu sorusu gündemden düşmüyor. Emekli zammı ve memur zammı yüzde kaç olduğunu TÜİK tarafından açıklandı. Emekli zammı ve memur zammı belli oldu! Emekli ve memur zamları ne kadar oldu? Detaylar haberimizdedir…

EMEKLİ VE MEMUR ZAMLARI NE KADAR OLDU?

TÜİK'in açıkladığı Haziran ayı enflasyon verilerine göre memur ve emeklilere zam yapılacağı belirlendi. SSK ve BAĞ- KUR emekli aylıklarına Temmuz ayında yüzde 42.35 oranında zam yapılacaktır. Memur maaşlarına ise yüzde 41.69 oranında zam yapılacağı belli oldu.

EMEKLİ ZAMMI VE MEMUR ZAMMI BELLİ OLDU!

Emekli zammı ve memur zamları belli olurken, yüzde 42.35 oranında en düşük emekli aylığı 3 bin 500 lira olacak. Memur maaşlarına yapılan zam ile aile yardımı dahil en düşük memur maaşı 6 bin 426 liradan 9 bin 105 liraya, en düşük emekli memur aylığı da 4 bin 289 liradan 6 bin 77 liraya yükselecek.