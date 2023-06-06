Emekli zammı temmuz ne kadar? Emekli zammı temmuz 2023 son dakika, ne zaman? Emekli zammı enflasyon farkı açıklandı mı? Emekli zammı ne oldu? Emekli z

Yeni kabinenin de belirlenmesiyle asgari ücrete zam haberleri gelmeye başladı. Özellikle memurlar ve emeklilerin alacağı ücretler araştırılıyor. Peki, Emekli zammı temmuz ne kadar? Emekli zammı temmuz 2023 son dakika, ne zaman? Emekli zammı enflasyon farkı açıklandı mı? Emekli zammı ne oldu? Emekli zammı nasıl olacak?

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Emekli ve memur maaşlarına yapılacak ikinci dönem zammında rakam netleşiyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), asgari ücret, memur ve emekli maaşlarını etkileyecek mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Memurlar ve emekliler ise Emekli zammı temmuz ne kadar? Emekli zammı temmuz 2023 son dakika, ne zaman? Emekli zammı enflasyon farkı açıklandı mı? Emekli zammı ne oldu? Emekli zammı nasıl olacak?sorularına cevap arıyor. Tüm detaylar haberimizde…

EMEKLİ ZAMMI TEMMUZ DA NE KADAR?

Emekli ve memur maaşları her yıl Ocak ve Temmuz döneminde belirlenen toplu sözleşme oranına 6 aylık enflasyon farkının eklenmesiyle hesaplanıyor. 2023 Ocak döneminde memur zammı enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı yüzde 8, Temmuz zammı yüzde 6 olarak belirlenmişti. Temmuz zammını 6 aylık enflasyon oranı dönemlik memur zammı belirlenecek. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları temmuz ayında Ocak - Haziran dönemindeki enflasyon oranında artırılacak.

Bu hesaplamalarla en düşük memur maaşı 12 bin 890 lira, memur emeklisi aylığı 8 bin 604 lira ve en düşük emekli aylığı 8 bin 494 lira olması bekleniyor.

EMEKLİ ZAMMI TEMMUZ 2023 SON DAKİKA! ZAM NE ZAMAN?

Gelecek ay Haziran ayı enflasyonun da açıklanmasıyla 6 aylık rakamlar ortaya çıkacak. Mayıs ayına kadar 5 aylık enflasyon ile hesaplanan rakamlara göre memur ve memur emeklisi 2023 yılı ikinci altı ayı için yüzde 13,26 zam alacak. Bu rakamlara refah payı dahil değil.

EMEKLİ ZAMMI ENFLASYON FARKI AÇIKLANDI MI?

Emeklilerin ise merak ettiği bir diğer konu emekli zammı enflasyon farkının ne olduğu. TÜİK, şimdiye kadar 5 aylık enflasyon rakamlarını açıkladı. Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs aylarındaki toplam aylık enflasyon yüzde 13,26 olarak hesaplandı.

EMEKLİ ZAMMI NE OLDU? NASIL OLACAK?

Emekliler ve memurların maaşlarına ne olacağı konusu çok merak ediliyor. Emekliler haziran ayı enflasyonunun da açıklanmasıyla beraber 6 aylık rakamın ortalaması kadar zam alacak. Bu hesaplamalarla en düşük memur maaşı 12 bin 890 lira, memur emeklisi aylığı 8 bin 604 lira ve en düşük emekli aylığı 8 bin 494 lira olması bekleniyor.