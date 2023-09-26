EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Emekli zammı belli oldu mu, ne kadar oldu, geldi mi? Emekli zammı ne kadar oldu 2023 son dakika eylül!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında bugün gerçekleşecek Kabine toplantısında masada birbirinden önemli konular var. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği zam konusunun görüşülmesi bekleniyor. Peki, emekli zammı son dakika haberleri neler? Emekli zammı belli oldu mu, ne kadar oldu, geldi mi? Emekli zammı ne kadar oldu 2023 son dakika eylül! İşte detaylar…

Kabine bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Birbirinden önemli konuların ele alınacağı toplantıda milyonların kilitlendiği iki mesele var. Bunlardan ilki emeklilere yapılacak zam, bir diğeri ise ise gençlere yönelik vergisiz telefon ve bilgisayar satışı düzenlemesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ay başında yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, "Bir sonraki toplantımızda konuyla ilgili detayları gençlerimizle paylaşacağız" ifadelerini kullanmıştı. Düzenleme için sona gelindi. Bugünkü toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın detayları paylaşması bekleniyor. Peki, emekli zammı son dakika haberleri neler? Emekli zammı belli oldu mu, ne kadar oldu, geldi mi? Emekli zammı ne kadar oldu 2023 son dakika eylül! İşte detaylar…

EMEKLİ ZAMMI BELLİ OLDU MU?

Emeklilerin gözü hükümetten gelecek zam müjdesine çevrilirken, bu konudaki yasal düzenleme için Cumhurbaşkanı Yardımcılığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan oluşan 3 mekanizmanın çalışmaları sürüyor. Meclis'in açılmasıyla gündeme gelecek düzenlemede gelinen aşamaya ilişkin kabine toplantısında görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor.

ERDOĞAN, BİR SONRAKİ TOPLANTIYI İŞARET ETMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ay başında yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, "Milletimize meydanlarda verdiğimiz sözleri, ülkemizin ve küresel ekonominin şartlarını da göz önünde bulundurarak hayata geçiriyoruz. Yüksek öğretimde olan öğrencilerimize taahhüdümüz olan konuyu değerlendirdik. Nihai çalışmaya göre bir sonraki toplantımızda her iki konuyla ilgili detayları gençlerimizle paylaşacağız." demişti.