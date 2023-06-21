Asgari ücretin 11.402 TL olmasının ardından gözler memur ve emekli maaşlarına çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan torba yasa çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Arama motorlarında ise Emekli zammı ne zaman? Emekli zammı ne kadar yapılacak? Temmuz'da emekli maaşına zam yapılacak mı? soruları araştırıldı.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, milyonlarca insanın beklediği haberi verdi. Asgari ücrete gelen zammın ardından Emekli zammı ne zaman? Emekli zammı ne kadar yapılacak? Temmuz'da emekli maaşına zam yapılacak mı? soruları gündeme geldi.

EMEKLİ ZAMMI NE ZAMAN?

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, milyonlarca insanın beklediği haberi verdi. Işıkhan, "Memur ve emekli zammı için temmuz ayında torba yasa çıkaracağız, en düşük memur maaşı 22 bin TL olacak. Memur ve emeklilerin zam oranı 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon rakamlarının ardından netleşecek." ifadelerini kullandı.

"HEDEFİMİZ HERKESİ MEMNUN EDECEK SONUCA ULAŞMAK"

AK Parti grup toplantısı öncesinde TBMM'de gazetecilerle konuşan Işıkhan, "Hazine ve Maliye Bakanlığımızla işbirliği halinde çalışıyoruz. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz, bürokratlarımız çalışıyor. Hedefimiz torba yasada tüm paydaşları memnun edecek bir sonuca ulaşmak." ifadelerini kullandı.

"ÇALIŞANLARI ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ"

Vatandaşların yanında olduklarını belirten Işıkhan ayrıca "Çalışanlarımızı, memuru ve emekliyi enflasyona ezdirmeme konusu en önemli olan unsur" dedi.