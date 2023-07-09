En düşük memur maaşının 22 bin 17 liraya çıkarılmasının ardından en düşük emekli maaşı ne kadar oldu merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından temmuz ayında yapılacak emekli zammı araştırılıyor. 2023 yılında emekli maaşlarına yüzde kaç zam yapıldığı araştırılmaktadır. Peki, Emekli zammı meclisten geçti mi? 2023 En düşük emekli maaşı ne kadar? Emekli aylıkları ne kadar oldu? İşte detaylar...

Asgari ücrete yapılan zammın ardından en düşük memur maaşı 22 bin 17 lira olarak açıklandı. En düşük memur maaşının açıklanmasının ardından gözler emeklilere yapılacak zamma çevrildi. En düşük emekli maaşına ne kadar zam gelecek merak konusu oldu. Vatandaşlar tarafından emekli maaşına yapılacak zam oranı araştırılmaktadır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı açılış töreninde emekli zammına ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın yaptığı konuşma sonrasında 2023 yılının emekli maaşı kaç olarak belirleneceği araştırılıyor. Temmuz ayında emekliler yüzde kaç oranında zam alacağı milyonlarca kişi tarafından merak söz konusu. Peki, Emekli zammı meclisten geçti mi? 2023 En düşük emekli maaşı ne kadar? Emekli aylıkları ne kadar oldu? Detaylar haberimizde...

EMEKLİ ZAMMI MECLİSTEN GEÇTİ Mİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bayburt'ta toplu açılış töreninde konuştu. Emeklilere yapılan yüzde 25 zamla ilgili ilk değerlendirmesini yapan Erdoğan, "Emekli maaşlarında refah payı ile zam oranını yüzde 25'e çıkarıyoruz. Enflasyonun üzerinde artışlarla emeklilerimizi enflasyona ezdirmeme sözümüzü tutuyoruz. Enflasyonla mücadelemizi kararlı bir şekilde sürdürüyoruz. Fırsatçılara ve açgözlülere kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Hayat pahalılığı ile mücadelemiz devam edecek. Hileli yönetmelere başvuranlarla ilgili gerekli işlemler yapılıyor. Maalesef hırsızlar çok. Bu hırsızlardan hesap sorulacak. Hayat pahalılığıyla ilgili mücadelemiz kararlı şekilde sürecek." ifadelerini kullandı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen kanun teklifine eklenen maddelerle Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve SSK emeklileri yılın 6 ayı için toplamda yüzde 25 zam alacak. Emekliye yapılan zamdan EYT'lilerin yararlanıp yararlanmayacağı merak konusu olurken, verilen önergede bu grubu kapsam dışında tutacak bir düzenleme yer almadığı ve bir başka önerge de verilmediğinden EYT düzenlemesiyle emekli olanların da yüzde 25'lik zamdan yararlanacağı öğrenildi.

EYT'LİLER ZAMDAN YARARLANABİLECEK Mİ?

Milyonlarca emekliye yapılan yüzde 25'lik zammın Eyt'liler için uygulanıp uygulanmayacağı kafaları karıştırmıştı. Verilen önergede Emeklilikte Yaşa Takılanları ( Eyt ) kapsam dışında tutacak bir düzenleme yer almadığı öğrenilirken, bu konuda bir başka önerge de verilmediğinden dolayı yüzde 25'lik maaş zammında EYT düzenlemesiyle emekli olanlar da kapsamda olacak ve yüzde 25'lik zam maaşlarına yansıyacak.