Emekli zammı belli oldu mu 2023 son dakika! Memur ve emekli maaşı 2023-2024 ne kadar zamlandı, kaç TL oldu?

Emekli zammı belli oldu mu 2023 son dakika araştırmaları sürüyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) memur ve emeklini zam oranını belirleyecek olan 2023'ün son enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre aralık ayında enflasyon yüzde 2,93 artarken, yıllık bazda ise yüzde 64.77 oldu. Peki, Memur ve emekli maaşı 2023-2024 ne kadar zamlandı, kaç TL oldu?

EMEKLİ ZAMMI BELLİ OLDU MU 2023 SON DAKİKA

Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar. Temmuz ayında yüzde 6'lık sözleşme zammı alan memur ve emekliler bu oranı aşan miktarda enflasyon farkına hak kazanıyor. Memur ve memur emeklileri yüzde 29,79 oranında enflasyon farkına hak kazandı. Memur ve memur emeklileri ocak ayında yüzde 15 de toplu sözleşme zammı alacak. Böylece ocak ayındaki zam oranı yüzde 49,25 olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan refah payı eklemesiyle bu oranları yukarı çekebilir. Konu hakkında geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Memur ve memur emeklisine yüzde 50 civarında bir artış öngörüyoruz. Elimizden gelen tüm imkanlarla emeklilerimizin yanında olacağız." ifadelerini kullanmıştı.

İşte yüzde 37.5 ve yüzde 49.25'lik zamma göre yeni maaşlar: