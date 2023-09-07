EMEKLİ ZAMMI belli oldu mu 2023 son dakika! Emekli maaşı ne kadar oldu, zam açıklaması ne zaman?

Devletin 2 numaralı ismi açıkladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarına göre emekli maaşlarıyla ilgili kararlarda gelişme oldu. Emekliler ise şimdi sorgular emekli zammı belli oldu mu 2023 son dakika! Emekli maaşı ne kadar oldu, zam açıklaması ne zaman? İşte konu hakkında detaylar…

Seçimlerden bu yana emeklilerin zam talepleri bir türlü sonuca bağlanamamıştı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz bugün, "Emeklilerimizle ilgili dengeleyici bir çalışmayı yıl sonuna kadar sonuçlandırmayı öngörüyoruz." ifadelerini kullandı. Emekliler ise şimdi emekli zammı belli oldu mu 2023 son dakika! Emekli maaşı ne kadar oldu, zam açıklaması ne zaman? Sorularına cevap arıyor. Detaylar haberimizdedir…

EMEKLİ ZAMMI BELLİ OLDU MU 2023 SON DAKİKA!

Ankara'da basın mensuplarıyla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, emeklinin beklediği zam konusunda açıklamalarda bulundu. Yılmaz, enflasyon farkının yansımasının memur emeklilerinin maaşlarında göreceğini, diğer emeklilerle ilgili dengeleyici bir çalışmayı dikkate alabileceklerini vurguladı. Yılmaz, bu konuda çalışmaları yıl sonuna kadar sonuçlandırmayı öngördüklerini aktardı.

EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Dün açıklanan Orta Vadeli Program'ı değerlendiren Yılmaz, en önemli unsurun bunun uygulanması olduğunu söyledi. Siyasi iradeyle politika ve reformların hayata geçirileceğinin altını çizen Yılmaz, "Büyümenin kompozisyonu değişti. Büyüme enflasyona katkı verici bir çerçevede şekillendirildi." dedi. OVP'de sapma olup olmayacağı ile ilgili de konuşan Yılmaz, mevcut verilerle en gerçekçi tahminleri yaptıklarına inandıklarını ifade etti.

Yatırım Ortamı Eylem Planı'na da değinen Yılmaz, "Kanuni ve idari olmak üzere iki paket çalışmayı düşünüyoruz. Eylem planının ilk paketini sonbaharda Meclis'e sunmayı planlıyoruz" diye konuştu. Mali disiplinin en güçlü kazanım olduğunun altını çizen Yılmaz, Orta Vadeli Program'ın mali disiplin anlayışıyla hazırlandığını kaydetti.

"KAMU TASARRUFLARI ARTACAK"

Kamu tasarruflarının artacağını aktaran Yılmaz, bütçe açıklarının azalmasının, toplam tasarrufları artırdığını belirtti. OVP'nin 4 temel amacı olduğunu söyleyen Yılmaz, "Birinci amaç depremin rehabilitesi ve riskleri azaltmak. Enflasyonda tek haneye düşerken bile büyüme ve istihdamın devam edecek" dedi