Emekli zammı belli oldu mu 2023 son dakika haberleri ve emekliye seyyanen zam verilecek mi merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklileri heyecanlandıran bir mesaj verdi. Emekli zammı belli oldu mu 2023 son dakika olarak ve emekliye seyyanen zam verilecek mi gündeme geliyor. Peki, Emekli zammı belli oldu mu 2023 SON DAKİKA! Emekliye seyyanen zam verilecek mi?

En düşük emekli maaşı ve emekli zammı belli oldu mu gündeme geliyor. Seyyanen zam beklentilerine rağmen emekli aylıklarına sadece yüzde 25 zam yapıldı. Emekli zammı belli oldu mu 2023 son dakika haberleri ve emekliye seyyanen zam verilecek mi merak ediliyor. Emekli zammı belli oldu mu 2023 SON DAKİKA! Emekliye seyyanen zam verilecek mi? Detaylar haberimizdedir…

EMEKLİ ZAMMI BELLİ OLDU MU 2023 SON DAKİKA

Körfez turu dönüşü gazetecilere açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklileri heyecanlandıran bir mesaj verdi. Erdoğan, "Memura, işçiye ve emekliye bütçe şartlarını zorlayarak yapabileceğimiz en iyi zammı yaptık. Yıl sonu itibarıyla emekli zammını yeniden değerlendirmemiz söz konusu" dedi.

EMEKLİYE SEYYANEN ZAM VERİLECEK Mİ?

Seyyanen zam beklentilerine rağmen emekli aylıklarına sadece yüzde 25 zam yapıldı. Konu Türkiye'nin gündemine otururken Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklileri heyecanlandıran bir açıklamada bulundu. Erdoğan, "Emekliler noktasında da yıl sonu itibarıyla yeniden bir değerlendirme yapmamız söz konusu. Memura, işçiye ve emekliye bütçe şartlarını zorlayarak yapabileceğimiz en iyi zammı yaptık. Kimseyi enflasyona ezdirmeyeceğimize dair söz verdik ve şu ana kadar da ezdirmedik." dedi.

Vatandaşı enflasyona ezdirmeyeceklerini belirten Erdoğan, "SSK ve BAĞ-KUR emeklilerimize enflasyon zammına ilave refah payı verilerek zam oranını yüzde 25'e yükselttik. Memur emeklilerine de aynı şekilde yüzde 25 oranında zam yapıldı. Enflasyonun üzerinde artışlar yapıldı. Biz memurumuza, çalışanımıza, emeklimize bu zamları yaparken, bazı fırsatçı, açgözlüler de adeta vatandaşın cebine elini uzatıyor. Bu fırsatçılara izin vermeyeceğiz. Ticaret Bakanlığımız, denetimlerini sıklaştırdı, cezai işlemleri artırıyoruz." ifadelerini kullandı.

"TİCARET VE YATIRIMDA CİDDİ POTANSİYEL MEVCUT"

Ziyaretle ilgili genel bir değerlendirme yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle devam etti: "Birleşik Arap Emirlikleri, bizim bölgedeki en önemli ticari ve ekonomik ortaklarımızdandır. Geçen yıl ticaret hacmimizi yüzde 25 artışla 10 milyar dolara çıkardık. Bu rakam artmaya devam ediyor. Türkiye ile Emirlikler arasında ticaret ve yatırım konularında çok ciddi bir potansiyel mevcut. Ziyaretimizde bu potansiyeli harekete geçirecek adımları değerlendirdik. Kabul ettiğimiz ortak mutabakatla, ilişkilerimizi stratejik ortaklık seviyesine çıkardık. Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey mekanizmasının kuruluşunu gerçekleştirdik. Mekanizmanın tesisiyle birlikte gündemimizdeki konuları en üst seviyede ele alacağımız bir platforma kavuşturduk. Ortak mutabakata ilave olarak farklı alanlarda 13 anlaşma imzalandı. Bu anlaşmaların toplam değeri 50,7 milyar dolardır.

EMEKLİ ZAMMI NE ZAMAN OLACAK?

Emekliler noktasında da yıl sonu itibarıyla yeniden bir değerlendirme yapmamız söz konusu. Memura, işçiye ve emekliye bütçe şartlarını zorlayarak yapabileceğimiz en iyi zammı yaptık. Kimseyi enflasyona ezdirmeyeceğimize dair söz verdik ve şu ana kadar da ezdirmedik. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerimize enflasyon zammına ilave refah payı verilerek zam oranını yüzde 25'e yükselttik. Memur emeklilerine de aynı şekilde yüzde 25 oranında zam yapıldı. Enflasyonun üzerinde artışlar yapıldı. Biz memurumuza, çalışanımıza, emeklimize bu zamları yaparken, bazı fırsatçı, açgözlüler de adeta vatandaşın cebine elini uzatıyor. Bu fırsatçılara izin vermeyeceğiz. Ticaret Bakanlığımız, denetimlerini sıklaştırdı, cezai işlemleri artırıyoruz.