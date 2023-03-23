Cumhurbaşkanı Erdoğan dün akşam katıldığı bir canlı yayında en düşük emekli aylığının 5500 liradan 7500 liraya yükseltileceği müjdesini verdi. Yapılan açıklamalar sonrasına yeni emekli maaşının ne zaman yatacağı merak konusu oldu. Peki, Emekli zamlı maaşı ne zaman alacak? Yeni zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak? İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı canlı yayında emeklilere yönelik bir müjde verdi. Erdoğan, en düşük emekli aylığının 5 bin 500 liradan, 7 bin 500 liraya yükseltileceğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından zamlı emekli maaşının ne zaman yatacağı merak konusu oldu. Emekliler tarafından zamlı maaşları ne zaman alacağını araştırılıyor. Peki, Emekli zamlı maaşı ne zaman alacak? Yeni zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak? Detaylar haberimizde...

EMEKLİ ZAMLI MAAŞI NE ZAMAN ALACAK?

En düşük emekli maaşına yapılan zammın ardından emeklilere yönelik bir güzel haber daha verildi. Buna göre Ramazan Bayramı'nda emekli ikramiyelerine enflasyon üzerinden zam yapılması gündemde. Şubat ayında açıklanan yüzde 55.18'lik enflasyon oranı baz alındığında 1100 TL'lik bayram ikramiyesi 1750 TL'ye yükselecek. Zamla birlikte her emekli yılda 3500 TL'lik ikramiye almış olacak. Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ödemesinin 21 Nisan'dan önceki hafta hesaplara yatırılması bekleniyor.

YÜZDE 36'DAN FAZLA ZAM

Düzenleme sonrası 5 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığı 7 bin 500 liraya çıkacak. Böylece emekli aylıklarına yüzde 36,4 oranında zam yapılmış olacak.

BAKAN BİLGİN, TÜED'LE GÖRÜŞTÜ

Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türkiye Emekliler Derneği'ni (TÜED) ziyaret ederek Başkan Kazım Ergün ve dernek yöneticileriyle görüştü. Bilgin, görüşme sonrası Ergün ile düzenlediği basın toplantısında, en düşük emekli aylığını yükseltecek alternatif modeller üzerinde çalıştıklarını, önerilerini en geç gelecek hafta başında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunacaklarını söyledi.