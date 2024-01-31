Zam farkları Resmi Gazete'de yayınlandı mı ve emekli maaş farkı ne zaman yatacağı gündeme geliyor. Meclis'te kabul edilen bu düzenlemelerin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından, emekli maaşlarındaki farklar hesaplara yatırılacak. Bu noktada, emekli zammının Resmi Gazete'de yayınlanıp yayınlanmadığı merak konusu haline geldi. Peki, Emekli zamları Resmi Gazete'de yayınlandı mı? Emekli zamları Resmi Gazete son durum ne?

ZAM FARKLARI RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI MI?

Emeklilere yönelik üçüncü zam düzenlemesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak hayata geçirilecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yönlendirmesiyle SGK, ödemeler için hazırlıklarını sürdürüyor. Ancak Resmi Gazete'de yayımlanma tarihi sonrasında emekli maaş farkı ödemelerinin ne zaman başlayacağına dair kesin bir tarih henüz açıklanmadı. Bu konudaki güncellemeleri takip ederek haberlerimizde paylaşacağız.

EMEKLİYE MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?

SSK ve BAĞ-KUR emeklileri, yasa çıkmadan önce maaşlarını yalnızca yüzde 37,57 oranındaki enflasyon farkı eklenerek almışlardı. Ancak sonradan yapılan düzenlemelerle birlikte refah payı ve taban maaş güncellemesi hayata geçti. Bu kapsamda, 11,68 puanlık refah payı ve 10 bin lira taban maaş farkları, 29 Ocak - 4 Şubat haftası içerisinde emeklilerin hesaplarına yatırıldı.