Emekli zamları belli oldu mu? merak ediliyor. Son günlerde Türkiye'nin gündeminde yer alan emekli zamları hakkında merak edilenler arasında emekli zammının ne kadar olduğu yer aldı. Arama motorlarında aratılan Emekli zamları belli oldu mu? Son dakika! Emekli zammı belli oldu mu 2023? Emekliye zam ne kadar oldu? sorularının yanıtı haberimizde yer alıyor.

Emekli zamları belli oldu mu? Son dakika! Emekli zammı belli oldu mu 2023? Emekliye zam ne kadar oldu? merak edildi. Türkiye'nin gündeminde yer alan emekli zamları araştırılıyor. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği zam haberi sonunda geldi. Peki, Emekli zamları belli oldu mu? Son dakika! Emekli zammı belli oldu mu 2023? Emekliye zam ne kadar oldu?

EMEKLİ ZAMLARI BELLİ OLDU MU?

SSK, Emekli Sandığı ve BAĞ-KUR emeklilerine enflasyon ve refah payı ile birlikte 6 aylık yüzde 25 zam öngören madde, değişiklik yapılmadan Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.

MECLİS GENEL KURULU'NDA KABUL EDİLDİ

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği zam haberi sonunda geldi. SSK, Emekli Sandığı ve BAĞ-KUR emeklilerine enflasyon ve refah payı ile birlikte 6 aylık yüzde 25 zam öngören madde Meclis Genel Kurulu'nda görüşüldü. Söz konusu madde değişiklik yapılmadan kabul edildi. SSK ve Bağkur emeklilerine ilişkin 18. maddede MHP çekimser kaldı.

DÜN DE MEMUR EMEKLİLERİ İLE İLGİLİ MADDE KABUL EDİLMİŞTİ

Dün de memur emeklilerine yüzde 25 zam yapılması ve memurlara 8 bin 77 TL seyyanen zam yapılmasına ilişkin maddeler kabul edilmişti.

BAHÇELİ ARTIŞ TALEBİNDE BULUNMUŞTU

MHP lideri Devlet Bahçeli, geçtiğimiz günlerde emekli maaşlarına ilişkin, "Memur maaşlarındaki 8 bin 77 liralık seyyanen artışın emekli maaşlarındaki kök ücrete de aynı şekilde yansıtılması beklentimiz ve talebimizdir." demişti. Bahçeli, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Beştepe'de görüşmüştü. Yaklaşık 1 saat 10 dakika sürmen görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapılmamıştı.