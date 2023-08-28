Emekli zam tablosu oluştu! 7'den 77'ye SSK ve Bağ-Kur emeklisi zamlı maaş hesabı! Resim netleşti

Emeklilerin gözü kulağı ortaya çıkacak yeni zam tablosuna çevrildi. Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi maaşlarında iyileştirme bekliyor. Hem kök aylığı hem de taban aylığın artması gündeme geldi. Emeklilerin maaşlarında enflasyon belirleyici olurken, bu yıl seyyanen zammın kapısı açıldı. Enflasyon tahminleri ve emekli maaşının asgari ücrete göre oranı ipucu veriyor. İşte, maaşında iyileştirme bekleyen emekliler için zam tahminleri...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla emekli maaşlarında iyileştirme çalışmaları başladı. Hem kök aylığın hem de taban aylığın artırılması yönünde beklentiler sürerken, emekli zammında hesap kitap sürüyor. Emekliler 6 ayda bir hesaplanan enflasyona göre zamlarını alıyor. Ancak kök maaşlarda artış, seyyanen zam gibi iyileştirmelerle hesap değişiyor.

YÜZDE 33.13 ENFLASYON BEKLENTİSİ

Ağustos ayı anketine göre, 2023 yıl sonu için enflasyon tahmini %59.46 olarak belirlendi. Bu tahmin doğrultusunda, yılın ikinci yarısındaki enflasyon oranının %33.13 olması bekleniyor. Bu durumda emeklilere yapılacak zam oranı da %33.13 olacak. Emekliler, en son verilerin açıklanacağı 3 Ocak tarihinde enflasyon zammı oranını öğrenme fırsatına sahip olacaklar. Ancak gerçekleşen enflasyon oranı tahmin edilen değerin üzerinde veya altında olursa, emekli zammı oranı da buna göre ayarlanabilecektir.

Memur emeklileri, memur maaşları ve kendi durumları için belirlenecek artış oranı ile enflasyon farkını Hakem Kurulu'ndan alacaklar. Kamu İşveren Heyeti'nin %15'lik zam teklifine göre, enflasyon farkıyla birleşerek Ocak ayındaki artış oranının %43 seviyesinde olması bekleniyor.

EMEKLİLERE İYİLEŞTİRME YOLDA

Emeklilere yapılacak artış bununla da sınırlı kalmayacak. Ek iyileştirme için hazırlık yapılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Emeklilerle ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarını aldık ve çalışmaya başladık. Bu zamana kadar ne emeklilerimizin ne de diğer vatandaşlarımızın taleplerine kayıtsız kalmadık, bundan sonra da kalmayız." sözlerini kullanmıştı.

Emekliye iyileştirme için gözler Ekim ayına çevrildi. İyileştirmenin yasa ile yapılması gerekecek. Bu nedenle yasa en erken Ekim ayında Meclis'te olacak.

Emeklilere yapılacak ek iyileştirme için akla gelen ilk formül seyyanen zam oldu. Memurlar için geçtiğimiz ay hayata geçirilen ek zam 'seyyanen' yapılmış, maaşlarda 8 bin 77 lira artış meydana gelmişti.

Tüm emeklilere yönelik yapılacak seyyanen ya da oransal zam şeklindeki iyileştirme, hesaba yatırılan tutara değil, kök aylığa yansıtılacak.

TABAN AYLIKLAR ARTACAK

Emeklilikle ilgili çalışmalar kapsamında, taban aylıklara yönelik bir formül üzerinde yoğunlaşılıyor. Şu anki durumda, ek ödemeler dahil en düşük emekli aylığı ödemesi 7,500 TL seviyesinde bulunuyor ve bu ödeme miktarının artırılması gündemde.

Bu formül uygulamaya konulursa, yeni belirlenecek en düşük emekli aylığı ödemesinin altında kalan emeklilere ek ödeme yapılması planlanıyor. Temmuz ayında net asgari ücret 8,506 TL iken, en düşük emekli aylığı ödemesi 7,500 TL seviyesindeydi. Asgari ücret 11,402 TL'ye yükseldi, ancak taban emekli aylığı ödemesi aynı kaldı.

Asgari ücret ile taban emekli aylığı arasındaki oranın önceki seviyeye getirilmesi yönünde bir karar alınabilir. Bu durumda en düşük emekli aylığı ödemesi 10,000 TL seviyesine çıkarılabilir. Bu oransal ve seyyanen artış, emeklilerin yanı sıra dul ve yetim emeklilere de yansıyacak şekilde yapılacak ve taban emekli aylığındaki artış, dul ve yetim aylıklarına da etki edecek.

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