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EMEKLİ ZAM HABERLERİ! SSK BAĞ-KUR 2025 Ocak emekli zammı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olur?

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2025 yılında SSK ve BAĞ-KUR emekli maaşlarına yapılacak zammın oranı, 2024 yılının son altı aylık enflasyon farkına göre belirlenecek. En düşük emekli maaşı miktarının ne kadar olacağı merak ediliyor. Peki, SSK BAĞ-KUR 2025 Ocak emekli zammı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olur? İşte detaylar!

2025 yılında SSK ve BAĞ-KUR emekli maaşlarına yapılacak zammın oranı, 2024 yılının son altı aylık enflasyon farkına göre belirlenecek. Türkiye'deki SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin maaşlarına yapılacak artış, 2024 yılının son altı aylık enflasyon verilerine göre belirleniyor. SSK ve BAĞ-KUR emekli zamlarının ne kadar olacağı merak ediliyor. Vatandaşlar, yen yılda emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacağını ve en düşük emekli maaşının ne kadar olacağını araştırıyor. Peki, SSK BAĞ-KUR 2025 Ocak emekli zammı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olur? Detaylar haberimizde...

SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

2025 yılında SSK ve BAĞ-KUR emekli maaşlarına yapılacak zammın oranı, 2024 yılının son altı aylık enflasyon farkına göre belirlenecek. Türkiye'deki SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin maaşlarına yapılacak artış, 2024 yılının son altı aylık enflasyon verilerine göre belirleniyor. TÜİK'in açıkladığı son verilere göre, 2025 yılının Ocak ayında maaş artışının yaklaşık %12 civarında olması bekleniyor.

EMEKLİ ZAM HABERLERİ! SSK BAĞ-KUR 2025 Ocak emekli zammı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olur?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLUR?

Buna göre, 2025 Ocak ayında en düşük emekli maaşının 12.500 TL civarında olması öngörülüyor. Emekli maaşlarına yapılan zammın, hem BAĞ-KUR hem de SSK emeklileri için yaşam standartlarını iyileştirmeyi hedefleyen bir adım olması bekleniyor.

EMEKLİ ZAM HABERLERİ! SSK BAĞ-KUR 2025 Ocak emekli zammı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olur?
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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