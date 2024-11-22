EMEKLİ ZAM HABERLERİ! SSK BAĞ-KUR 2025 Ocak emekli zammı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olur?

2025 yılında SSK ve BAĞ-KUR emekli maaşlarına yapılacak zammın oranı, 2024 yılının son altı aylık enflasyon farkına göre belirlenecek. Türkiye'deki SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin maaşlarına yapılacak artış, 2024 yılının son altı aylık enflasyon verilerine göre belirleniyor. SSK ve BAĞ-KUR emekli zamlarının ne kadar olacağı merak ediliyor. Vatandaşlar, yen yılda emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacağını ve en düşük emekli maaşının ne kadar olacağını araştırıyor. Peki, SSK BAĞ-KUR 2025 Ocak emekli zammı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olur? Detaylar haberimizde...

SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

2025 yılında SSK ve BAĞ-KUR emekli maaşlarına yapılacak zammın oranı, 2024 yılının son altı aylık enflasyon farkına göre belirlenecek. Türkiye'deki SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin maaşlarına yapılacak artış, 2024 yılının son altı aylık enflasyon verilerine göre belirleniyor. TÜİK'in açıkladığı son verilere göre, 2025 yılının Ocak ayında maaş artışının yaklaşık %12 civarında olması bekleniyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLUR?

Buna göre, 2025 Ocak ayında en düşük emekli maaşının 12.500 TL civarında olması öngörülüyor. Emekli maaşlarına yapılan zammın, hem BAĞ-KUR hem de SSK emeklileri için yaşam standartlarını iyileştirmeyi hedefleyen bir adım olması bekleniyor.