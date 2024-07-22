Emekli zam farkı yattı mı, ne zaman yatacak? Emeklilerin zam farkı hesaplara hangi gün yatacak?

Emekli zam farkı yattı mı, ne zaman yatacak? En düşük emekli aylığını 10.000 TL'den 12.500 TL'ye çıkaran düzenlemenin ardından merakla beklenen ödeme tarihi belli oldu. Emeklilerin zam farkı hesaplara hangi gün yatacak? 1 Temmuz tarihinden itibaren oluşan zam farklarının hesaplara yatacağı tarih belli oldu. Emekli zam farkı yattı mı? Detaylar haberimizdedir...

EMEKLİ ZAM FARKI YATTI MI?

SGK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2 milyon 441 bin 795 kişinin 1 Temmuz 2024 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları, aylık almakta oldukları Banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek 26 Temmuz 2024 tarihinde ödenecektir.

EMEKLİ ZAM FARKI NE ZAMAN YATACAK?

Aylıklarını her ay alanlara; Temmuz ayı olmak üzere 1 aylık maaş farkı tutarında,

Aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan;

1. Grupta Mayıs-Haziran-Temmuz döneminde aylık alanlara; Temmuz ayı olmak üzere, 1 aylık maaş farkı tutarında,

2. Grupta Haziran-Temmuz-Ağustos döneminde aylık alanlara; Temmuz ve Ağustos ayları olmak üzere, 2 aylık maaş farkı tutarında,

3. Grupta Temmuz-Ağustos-Eylül döneminde aylık alanlara; Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları olmak üzere, 3 aylık maaş farkı tutarında, tahakkuk ettirilmiştir. Toplam fark ödemesi tutarı 11 Milyar TL'dir."

EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

En düşük emekli aylığının arttırılmasını da içeren vergi paketi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilmiş, düzenlemeyle en düşük emekli aylığı 10 bin liradan 12 bin 500 liraya yükseltilmişti.