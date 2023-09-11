Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 65 olarak açıklandığı OVP'nin ardından "Bundan sonra ücret düzenlemeleri hedef enflasyona göre yapılacak" diyerek zam hesabının değişeceğinin mesajını verdi. Peki, Emekli ve memur zammı olacak mı, ne kadar? Emekli zammı ne zaman yapılacak?

Türkiye ekonomisinin 2024-2026 dönemine ilişkin 3 yıllık yol haritasını kapsayan Orta Vadeli Program da yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 65 oldu. OVP'nin açıklanmasının ardından konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek emekli zamları ile ilgili de konuştu. Peki, Emekli ve memur zammı olacak mı, ne kadar? Emekli zammı ne zaman yapılacak?

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI OLACAK MI, NE KADAR?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 65 olarak açıklandığı OVP'nin ardından "Bundan sonra ücret düzenlemeleri hedef enflasyona göre yapılacak" diyerek zam hesabının değişeceğinin mesajını verdi. Yüzde 65'lik enflasyona göre, 6 aylık enflasyon yüzde 38 olarak gerçekleşecek. Bu orana toplu sözleşme zammı ve refah payının eklenmesiyle memur ve emekliye yüzde 50 zam bekleniyor. Böylece en düşük emekli maaşı 11.250 TL'ye, memur maaşı ise 33 bin TL'ye çıkacak.

YÜZDE 38'LİK ENFLASYON FARKI

Yüzde 65'lik yıl sonu enflasyon beklentisine göre 6 aylık enflasyon yüzde 38 olarak gerçekleşecek. Bu oran emekli ve memurun ocak zammı için kritik öneme sahip. Çünkü bu oran her iki grubun maaş zammına enflasyon farkı olarak yansıyacak.

MEMUR VE EMEKLİYE YÜZDE 50 ZAM

Memurların toplu sözleşmeden aldığı zamma enflasyon farkının da eklenmesiyle oran yüzde 50'yi bulacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için de enflasyon çok önemli. Hükümet emekliyi enflasyona ezdirmeyeceğini her fırsatta dile getirirken, refah payının eklenmesiyle emekliye de yüzde 50 zam bekleniyor.

EN DÜŞÜK MAAŞ NE KADAR OLACAK?

Ocak ayında maaşlara yüzde 50 zam gelirse en düşük memur maaşı 22 bin TL'den 33 bin TL'ye, en düşük emekli maaşı ise 7.500 TL'den 11.250 TL'ye çıkacak.