Emekli ve memur zammı 4 aylık zam oranı ne kadar oldu?

Ekim ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kurluların alacağı maaş zammı belli oldu. Memur ve memur emeklileri, SSK ve Bağ-Kurlulardan 1 puan daha fazla zam alacak. Peki, Memur ve emeklilerin dört ay zam oranı ne, Memur ve emekler net zammını ne zaman alacak? İşte tüm merak edilenler...

Memur ve emekli zammı ne kadar olacak? İşte Merkez'in yıl sonu tahminine göre yeni maaşlar

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekim ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Ekim'de enflasyon aylık yüzde 3,54, yıllık yüzde 85,51 oldu. Böylece memur ve emeklilerin alacakları zam farkları da netleşmeye başladı. Memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kurluların alacakları 4 aylık zam oranı belli oldu. TÜİK'in açıkladığı aylık enflasyon oranlarının kümülatif hesaplanmasıyla ortaya çıkan oran maaşlara zam olarak yansıyacak. Peki, Emeklilerin ve memur dört ay zam oranı ne kadar ,memur ve emekliler zamlarına 3600 ek gösterge oranında zam eklenecek mi? Detaylar haberimizde...

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI 4 AYLIK ZAM ORANI NE KADAR?

Ekim ayı enflasyon rakamları sonrası 4 aylık emekli ve memur zam oranı netleşti. Hesaplarımıza göre; 4 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 10,84, enflasyon farkı dahil 4 aylık memur zammı 11,84 oldu.

MEMUR VE EMEKLİLERİN NET ZAMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kurluların alacağı zamlar net olarak 3 Ocak 2023 tarihinde açıklanacak enflasyon oranıyla belirlenecek. Bu tarihten önce hesaplanan zam oranları sadece açıklandığı ay itibarıyla bilgilendirici oluyor.

MAAŞLARA EK GÖSTERGE DE EKLENECEK Mİ?

Memur ve memur emeklilerinin maaşları ek göstergeye bağlı olarak artış yaşayacak. Mevcut enflasyon farkı ve sözleşmeden gelen zammın yanında ek gösterge farkından dolayı da maaşlar değişecek.