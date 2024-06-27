Emekli ve memur maaşı zam oranı ne? Temmuzdan sonra emekli ve memurların maaşı ne kadar olacak?

3 Temmuz'da açıklanacak olan enflasyon rakamları ile birlikte memur ve emekli vatandaşlarında zam oranları belli olacak. Yapılan tahminlere göre; emekliler yüzde 25.81 oranında, memur ise yüzde 20.35 oranında zam alacak. Peki, Emekli ve memur maaşı zam oranı ne? Temmuzdan sonra emekli ve memurların maaşı ne kadar olacak?

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞI ZAM ORANI NE?

Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcı Anketi'ne göre haziran ayında enflasyon yüzde 2.52 olacak. Bu tahmine göre 6 aylık enflasyon oranı yüzde 25.81'e yükselecek. Finansal Kurumlar Birliği'nin anketine göre ise haziranda enflasyonun yüzde 3.17 olarak açıklanması bekleniyor. Buna göre ise 6 aylık enflasyon yüzde 26.61 olarak gerçekleşecek. Emekli maaşları, 6 aylık enflasyon oranında zamlanıyor. TCMB piyasa katılımcıları anketi tahminine göre emekliler yüzde 25.81 oranında zam alacak. Finansal Kurumlar Birliği'ne göre ise emekli zammı yüzde 26.61 olacak.

EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Emeklilerde, zam oranı kök maaşlara uygulanacak. Merkez Bankası'nın anketindeki tahminin gerçekleşmesi halinde kök maaşı 10 bin lira olan bir emeklinin maaşı 12 bin 581 lira olacak. 15 bin lira olan emekli maaşı 18 bin 871 lira olacak. 20 bin lira olan emekli maaşı 25 bin 162 liraya yükselecek. Finansal Kurumlar Birliği tahminine göre ise 10 bin lira olan bir emeklinin maaşı 12 bin 661 lira, 15 bin lira olan emekli maaşı 18 bin 991 lira, 20 bin lira olan emekli maaşı 25 bin 332 liraya yükselecek.

ÖĞRETMEN MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Yılın ikinci yarısında yüzde 20.35 oranında zam yapılması durumunda üniversite mezunu bir memurun maaşı 34 bin 235 liradan 41 bin 202 liraya çıkacak. Şube müdürünün yeni maaşı 59 bin 544 liraya yükselirken, uzman öğretmenin maaşı 53 bin lirayı geçecek. Yılın ikinci yarısında yapılacak zamla başkomiser maaşı 58 bin 875 liraya, polis memuru maaşı 53 bin 305 liraya, uzman doktor maaşı 98 bin 718 liraya çıkacak.