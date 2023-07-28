Milyonlarca emeklinin beklediği maaş farkı ne zaman yatacak merak ediliyor ve bu nedenle Emekli Sandığı maaş farkları ne zaman yatacak? Sorusu gündemdeki yerini koruyor. Peki, Emekli Sandığı maaş farkları ne zaman yatacak? Emekli Sandığı maaş farkları ne zaman, hangi tarihte ödenecek? Temmuz 2023?

Emekli Sandığı maaş farkları ne zaman yatacak? Sorusu, Milyonlarca memurun ve emeklinin beklediği zam oranları belli olurken emekli maaş farkları ne zaman yatacağı gündeme geliyor. Emekli Sandığı maaş farkları ne zaman yatacak? Sorusunu merak edenler için haberimiz içerisinde yanıtladık. Peki, Emekli Sandığı maaş farkları ne zaman yatacak? Emekli Sandığı maaş farkları ne zaman, hangi tarihte ödenecek? Temmuz 2023?

EMEKLİ SANDIĞI MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

SGK tarafından yapılan açıklamada konuya ilişkin olarak şu ifadeler yer aldı;

Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların 2023 Temmuz zam farkı ödemeleri 28 Temmuz Cuma günü yapılacak. Buna göre Temmuz zam farkı ödemeleri bugün içerisinde gerçekleştirilecek.

2,5 MİLYONA YAKIN KİŞİ YARARLANACAK

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan yapılan yazılı açıklamada, bu aylıkları alan toplam 2 milyon 393 bin 142 kişinin 1 Temmuz itibarıyla oluşan aylık farklarının banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına yatırılacağı belirtildi.

DÖNEME GÖRE ÖDEME YAPILACAK

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi: "Aylıklarını her ay alanlara, temmuzda 1 aylık tutarında aylık farkı ödenecek. Aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan; mayıs-haziran-temmuz dönemindekilere temmuzda 1 aylık tutarında, haziran-temmuz-ağustos dönemindekilere temmuz ve ağustosta 2 aylık tutarında, temmuz-ağustos-eylül dönemindekilere ise temmuz, ağustos ve eylülde olmak üzere 3 aylık tutarında aylık farkı tahakkuk ettirildi."