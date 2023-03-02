Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala bayram ikramiyesi ile ilgili sorular gündeme geldi. Ramazan ve Kurban Bayramı'nda verilen bayram emekli ikramiyesi ne kadar oldu merak edilen konular arsında yer alıyor. Peki, Emekli Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek? 2023 Ramazan Bayramı bayram ikramiyesi belli oldu mu?

Mart ayıyla beraber Emekli bayram ikramiyesi gündemdeki yerini aldı. Bilindiği üzere 2022 yılında yılda iki kez emekliye 1100 TL bayram ikramiyesi verildi. Yeni yılda memurların ve emeklilerin yeni zamlarının belirlenmesi üzerine bu ücretlerde de bir değişim olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, Emekli Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek? 2023 Ramazan Bayramı bayram ikramiyesi belli oldu mu? İşte detaylar haberimizde...

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU 2023?

Geçtiğimiz yıl 1100 TL olan emekli bayram ikramiyesi ile ilgili yeni rakam henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin açıklama yapıldığında haberimizde yer vereceğiz.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Geçtiğimiz bayramlarda genellikle bayramdan bir hafta önce yatırılan emekli bayram ikramiyelerinin bu yıl da aynı tarihlerde yatırılması bekleniyor.

2023 RAMAZAN BAYRAMI TARİHİ

Ramazan ayı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvime göre; 2023 yılında 23 Mart'ta başlayacak ve 20 Nisan'da son bulacak. 21 Nisan'da ise Ramazan Bayramı'nın birinci günü idrak edilecek.

2023 KURBAN BAYRAMI TARİHİ

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2023 dini günler takvimde yer alan bilgilere göre, Kurban Bayramı 2023 yılında Haziran ayına denk geliyor.

Kurban Bayramı'nın 1. günü 28 Haziran 2023 tarihine denk geliyor. Kurban Bayramı'nın 4. günü ise 1 Temmuz 2023 tarihinde idrak edilecek.