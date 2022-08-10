Emekli promosyonu caiz mi? Banka emekli promosyonu alma haram mı, günah mı?

Türkiye'de emekli maaşlarına yüzde 42, 35 oranında zam yapılmasının ardından bankalar da emeklilerin maaşları kendi bünyelerinden almaları için kıyasıya bir rekabete başladı. Neredeyse her gün bankalar tarafından duyurulan promosyonların toplam tutarı 7 bin 500 TL'ye kadar çıktı.

Bankalar son dönemde emekli maaşlarını kendi bünyelerine katmak için kıyasıya bir rekabete girdi. Bankalar tarafından verilen en yüksek promosyonun tutarı 7 bin 500 TL'ye kadar çıkarken, Diyanet'ten konuyla ilgili dikkat çeken açıklama geldi.

EMEKLİ PROMOSYONU CAİZ Mİ?

Independent Türkçe'den Abdulhakim Günaydın'ın haberine göre Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, "Banka promosyonu caiz midir" sorusuna yanıt verdiği yanıtta şu ifadelere yer verdi: "Bankaların, kamu veya özel sektörde çalışanlara, çalıştığı kurumlar tarafından maaşlarını kendilerinden almayı tercih etmeleri karşılığında vermiş oldukları promosyonlar, işleyiş bakımından faize tam olarak benzememekle birlikte faiz şüphesinden de tümüyle uzak değildir. Bu itibarla, temel ihtiyaçlarını karşılayacak durumda olanların bu parayı kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları yakınları için kullanmamaları; bilakis ihtiyaç sahibi fakirlere vermeleri uygun olur."