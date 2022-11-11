Emekli olunca ne kadar maaş alırım? Emekli olduğumda ne kadar maaş alırım? Emekli maaşım ne kadar olur?

EYT çıkarsa emekli maaşım ne kadar olur hesaplaması yapmak için araştıran on binlerce emekli adayı var. Peki, Emekli olunca ne kadar maaş alabilirim? Emekli olduğumda ne kadar maaş alırım? Diyenler için ne kadar emekli maaşı alabilirim? Yanıtı haberimizde...

Emekli olunca ne kadar, kaç TL maaş alırım? EYT çıkarsa emekli maaşım ne kadar olur hesaplaması yapmak için araştıran on binlerce emekli adayı var. Peki, Emekli olunca ne kadar maaş alabilirim? Emekli olduğumda ne kadar maaş alırım? Diyenler için ne kadar emekli maaşı alabilirim? Yanıtı ve emekli aylığı hesaplama haberimizde...

EMEKLİ OLUNCA NE KADAR MAAŞ ALIRIM?

SGK aylık hesaplama işlemleri internet üzerinden rahatlıkla yapılabilir. Uzunca bir süre aktif olarak SGK'ya bağlı olarak çalışan vatandaşlar aylık hesaplama isteyebilirler. Daha önceleri emekli maaşı hesaplama SGK işlemleri o kadar kolay değildi ve uzunca bir zahmet sonrası öğrenebiliyorlardı. Günümüzde gelişen teknoloji ile birlikte artık SGK maaş hesaplama işlemini bir tık ile öğrenebiliyorlar. SGK emekli maaşı sorgulama için:

Bu linke tıklayarak " uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/ " SGK'nın sitesine giriş yapın, TC Kimlik Numarası, SSK Sicil Numarası, Baba Adı, Nüfus İl, Doğum Tarihi gibi yerler eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulduktan sonra sorgulama yazan yere tıklayarak emekli aylık hesaplama yapmış olursunuz.

EMEKLİ MAAŞ HESAPLAMA ROBOTU

Aktif çalışma hayatına veda eden veya veda etmeye çalışan vatandaşlar, hangi gruba ait olduklarını ve ne kadar emekli maaş alacaklarını hesaplamak istiyorlar. Kaç lira emekli maaşı alırım bunun hesaplanması için emeklilik şartını tamamlamanız gerekir. Emekli sandığı emekli maaşı hesaplama yönteminde de bu şart geçerlidir. 4/A Hizmet dökümü diye bilinen bu sistem, eski sistemde, SSK' ya prim ödeyenleri kapsamaktadır. İş yerinde sözleşmeli olarak çalışan kişileri kapsamaktadır. 4/A olan bu grup daha sonra 5510 sayılı yeni yasa ile beraberinde SGK kapsamında yer almıştır. SGK kapsamında olanları kapsayan gruba 4A denilmektedir. 4A emekli maaş hesaplamak için e-devlet şifresi almak gerekiyor. PTT'ye gidip 2 TL karşılığında e-devlet şifrenizi alabilirsiniz. İnternetten E-devlet sistemine girişinizi gerçekleştirebilirsiniz. Daha sonra arama çubuğuna Sosyal Güvenlik Kurumu 4A emeklilik kaydı yazan yere tıklayarak emekli olunca ne kadar maaş alırım hesaplama gibi işlemleri öğrenebilirsiniz.

SGK EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA ROBOTU

Emekli maaşım ne kadar, öğrenmek istiyorum diyorsanız bu adımları uygulayabilirsiniz. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) vatandaşların hizmetine sunduğu emekli maaşı hesaplama robotu, emekli aylık bilgisi limitini göstermektedir. İşte adım adım 2020 SGK emekli maaşı sorgulama işlemleri:

uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap adresine giriş yapın

adresine giriş yapın TC Kimlik Numarası bilginizi girin

SSK Sicil Numarası bilginizi girin

Baba Adınızı yazın

Nüfusa Kayıtlı olduğunuz ili yazın

Doğum Tarihinizi girin

Son olarak sorgula butonuna tıklayarak emekli maaşı sorgulama ekranı açılacaktır. Eğer prim günü sayınız 3600 günden az ise emekli aylık bilgisi göstermeyecektir. Bu şekilde emekli maaşı hesaplama formülü karşımıza çıkmaktadır.

SGK NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM ROBOTU 2022

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun sunmuş olduğu bir diğer hizmet ise "Ne zaman emekli olurum" robotu. Bu uygulama sayesinde detaylı bir şekilde emeklilik ile ilgili detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. İşte adım adım SGK emekli yaşı, emekli aylığı öğrenme uygulaması

Cinsiyetiniz

Doğum Tarihiniz

Hizmete Başlama Tarihiniz alanlarını doldurun.

Malüliyetiniz Var mı, Erken Yaşlanma Var mı? Kısımlarını Evet ya da Hayır olarak seçin.

SSK Prim Ödeme Gün Sayınız

Diğer Sandıklara Ait Gün Sayınız

Askerlik/Sanatçı Gün Sayınız

Fiili Gün Sayınız

Yurtdışı Gün Sayınız

3600 Günün Doldurulduğu Tarih

Gerekli bilgileri girip GÖNDER tuşuna basınız. Karşınıza emekli olma şartına dair bilgileriniz çıkacaktır. Artık siz de emekli olma şartını ve emekli olma yaşını öğrenmiş olacaksınız.